Banfield se prepara para una jornada de poesía antes del partido de la Selección Argentina

El ciclo de este sábado a las 19.30 será el segundo encuentro que organizan los escritores.

El ciclo de poesía itinerante "Pájaros de invierno", impulsado por Leandro Alva y Julián Forneiro llega este sábado a Banfield con una propuesta distinta: unir la literatura con la pasión mundialista ya que invitarán a todos los que se sumen a disfrutar el partido de Argentina luego del encuentro de poesía que iniciará a las 19.30.

La iniciativa tendrá lugar en Vieytes 307, Banfield y contará con invitados especiales. El escritor Leandro Alva , que está al frente del ciclo de poesía itinerante (junto al poeta Julián Forneiro ), contó: "Es la segunda edición que hacemos del ciclo y esta vez nos reciben en el Centro Cultural ArteResistir, donde además de nuestra propuesta, la gente que asista se podrá quedar a ver el partido de la Selección".

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Sobre los invitados que participarán de este segundo encuentro del ciclo expresó: "Estarán Andi Nachon , Julián Berenguel , Mauro Quesada , Laura Godoy , Gus Taffen Episcopo y contaremos con la música en vivo de Joan Benito .

El primer encuentro del ciclo fue en abril, pero en pleno centro de Lomas y obtuvieron una gran convocatoria. "Durante la jornada de este sábado nos jugamos una gran patriada porque juega Argentina y queremos fusionar el fútbol con la poesía. A eso apuntamos a que después de nuestra propuesta veamos el partido todos juntos", invitó Alva.

Pero, la idea principal de dicha propuesta literaria apunta a que estas reuniones se realicen en distintos espacios para llevar la poesía a cada rincón y de la mano de los invitados que cada uno de ellos le pone su impronta a la hora de leer los textos.

"Apuntamos también a que los escritores oriundos de distintas localidades, de otras provincias e incluso de nivel internacional se sumen", dijo el escritor que organiza estos ciclos.

Un nombre que remite a un gran poeta argentino

El nombre elegido para el ciclo es “Pájaros de invierno”, en relación a un poema de la autoría del poeta argentino Jacobo Fijman (quien formó parte de la vanguardia literaria del grupo Martín Fierro).

“Es una composición que le gusta mucho a Julián y también a mí, con la que nos sentimos identificados”, admitió Alva, quien apostó a no cancelar la fecha pactada que coincide con la tercera presentación del seleccionado de fútbol en el Mundial.

El ciclo busca abrir nuevas puertas a la escena literaria, ya que apunta a al encuentro para los que sienten a la poesía como una forma de expresión y conexión.

Por eso, en esta segunda propuesta invitan a todos a pasar una tarde distinta de contacto con la poesía y luego a disfrutar de la pasión mundialista de la que nadie puede pasar por alto. "Será una jornada marcada por la emoción, la pasión y el arte", aseguraron.