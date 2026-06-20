El emocionante pedido de la patinadora de Banfield que sueña con participar de un torneo en Orlando

Fuerza, perseverancia y pasión. La patinadora de Banfield Rocío Romero (17) recibió la noticia de que quedó clasificada para la Copa Orlando 2027 y emocionó a sus seguidores con un video sobre el sueño que quiere cumplir: poder viajar y participar del torneo.

Como toda competencia y sobre todo para los deportista amateur como ella se hace muy complicado pagar un viaje tan costoso para poder participar, por eso una vez más apeló a la solidaridad para hacer realidad su sueño y así poder estar en Orlando , Estados Unidos en enero 2027.

Mientras se prepara para competir en el Panamericano de Patinaje Artístico representando a Lomas de Zamora y Argentina, también impulsó desde su cuenta de Instagram una colecta para juntar los fondos necesarios para seguir competiendo, que es lo que más la apasiona.

"Patino desde que tengo 4 años y quienes me conocen saben todo lo que significa este deporte para mí. Hoy me toca pedir ayuda para intentar cumplir uno de los sueños más grandes de mi carrera deportiva", resaltó Rochu, como le dicen sus seres queridos, en su posteo que emocionó por las imágenes que la muestran a muy temprana edad subida a sus patines de los que no piensa bajarse a pesar de las dificultades con la que se topa cualquier deportista.

La patinadora de Banfield espera no perderse esta oportunidad

"Me entere que quedé clasificada hace un par de semanas y siento que estas son oportunidades que aparecen pocas veces y quiero aprovecharla", comenzó contando Rocío.

Si bien, Rochu sabe que muchos deportistas pasan por lo mismo que ella está pasando ahora, resaltó que lo más frustrante es cuando "el obstáculo es económico". "Entrenamos durante años, hacemos sacrificios, dejamos muchas cosas de lado y cuando llegan oportunidades como estas el obstáculo lastimosamente es económico", recalcó, y agregó: "Representar a mi país en torneos así, me da orgullo, al igual que representar a mi municipio y a mi club".

La patinadora artística entrena incansablemente en el Club Colón de Temperley donde la contienen y la apoyan en cada una de las experiencias que va sumando en su haber. "Para mí sería un sueño más que cumplido poder representar a Argentina las veces que pueda", afirmó convencida de lo que quiere.

La ilusión de estar en la Copa Orlando

La Copa Orlando es uno de los torneos más importantes ya que las clasificadas van en contingente a competir y a realizar otras actividades recreativas en la zona. "Quisiera poder ir, no solo para vivir la experiencia, sino para poder llevar nuestros colores lo más alto que pueda", aseguró.

Hasta el 4 de julio le dieron tiempo a Rocío para poder abonar el total del viaje y así competir por la copa. "Esta vez esta muy complicada la situación para poder juntar el dinero y viajar, por eso, si no llego a reunir el dinero para la copa, todo lo recaudado irá a mis costos deportivos, porque ademas tengo torneos nacionales. De hecho, en agosto tengo que viajar a San Juan a disputar el Torneo Absoluto que se define la Campeona Argentina del año", afirmó la joven que con apenas 17 años tiene muy en claro a lo que apunta respecto al deporte que la apasiona.

Este miércoles, Rocío estará compitiendo en el Panamericano que se desarrollará en el Parque Roca al que también le costó llegar por un tema económico ya que tuvo que pagar la indumentaria oficial que el torneo le exigía, pero lo logró y no duda que también llegará a reunir el dinero para el viaje en 2027.

Para ayudar a Rocío se puede aportar al alias: rochu.orlando2027

"Ustedes saben que con su colaboración me ayudan, pero ya compartiendo mi reel, o incluso mi perfil, es muy valorado", pidió con total humildad la joven deportista.

También confesó que en un momento pensó en bajarse de la Copa Orlando, pero enseguida reflexionó porque contó que prefiere quedarse con "intentarlo porque no pierdo nada en hacerlo”. Además dejó un hermoso mensaje para todos: "Hay que perseguir nuestros sueños, por mas imposibles que se vean, hay que luchar por ellos".

Mirá el emocionante posteo: