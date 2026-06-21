Susto en Banfield: se prendió fuego un supermercado y hubo daños

Un incendio en un supermercado sorprendió a los vecinos de Banfield en horas de la noche. Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora trabajaron en el lugar.

Todo ocurrió el sábado sobre la calle Presidente Derqui al 1300 , entre Peña y Gallo . En el lugar se ubica el supermercado del barrio. Cerca de las 21, los vecinos notaron que salía humo desde el interior del comercio.

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Según informaron fuentes oficiales a La Unión , el fuego se desarrolló en el depósito del supermercado, por causas que se investigan. Todavía estaban trabajando cuando empezó el incendio. Rápidamente se pusieron en contacto con los Bomberos de Lomas.

Operativo tras del incendio

Minutos después, se acercaron al lugar dos dotaciones con ocho efectivos a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure. Los bomberos y efectivos policiales de la jurisdicción cortaron la calle para llevar adelante el operativo y evacuaron el lugar.

El incendio no dejó personas heridas ni asistidas, aunque hubo daños importantes en el comercio. Los Bomberos de Lomas lograron controlar las llamas sin mayores inconvenientes.

"Se quemó parte del depósito y el fondo del local. No hubo heridos, por suerte", detalló a La Unión el Jefe de los Bomberos de Lomas de Zamora, Gustavo Liuzzi.