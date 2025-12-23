El Destacamento de Bomberos de Cuartel IX cumple 11 años: tiene hasta 100 emergencias por mes

Los Bomberos que trabajan en el Destacamento N°4 realizan de entre 70 a 100 salidas por mes.

Hoy habrá festejo doble para los Bomberos de Lomas: el aniversario de Cuartel IX y el cierre de año.

Con un gran compromiso y valorado por ser uno de los destacamentos con más salidas es que hoy los Bomberos del Destacamento N°4 Cuartel IX que está ubicado en Fiorito celebra sus 11 años de servicio a la comunidad en un sector donde cubren varios barrios de Lomas .

Como cada año, en el destacamento se realiza un doble festejo: el cumpleaños de Cuartel IX y la celebración del cierre del año en la que participan, entre el personal del cuerpo activo, de reserva, invitados especiales como autoridades y colaboradores, más de 160 personas que trabajan en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora.

David Kölln, oficial ayudante y encargado del Destacamento N°4 que hoy está de festejo, resaltó: "Estamos en Camino Negro y Recondo y cubrimos las zonas de Fiorito , Budge , Villa Lamadrid , parte de Centenario , Barrio Obrero , Barrio Esperanza , Cuartel IX y Santa Catalina . Además, tenemos en nuestro destacamento a 25 numerarios entre mujeres y hombres".

El destacamento N°4 es uno de los que tiene más salidas mensuales. "Rondamos de entre 70 a 100 salidas por mes aproximadamente que es un promedio alto para lo que es una dependencia del sistema. También contamos con un parque automotor como tiene todo destacamento de Bomberos de Lomas con una unidad de primera dotación, una unidad cisterna de apoyo y una camioneta de apoyo logístico", resaltó el encargado de Cuartel IX.

El agradecimiento del vecino hacia los Bomberos

Sobre el trabajo diario que realizan los bomberos del destacamento N°4 Cuartel IX han resaltado la importancia de estar en permanente contacto con el vecino.

"Es importante destacar que el vecino de la zona agradece la vocación de servicio, sobre todo cuando entienden que somos voluntarios que todo lo que hacemos es gratis, que no recibimos ninguna remuneración por eso", contó sobre su experiencia personal el oficial ayudante, Kölln.

La labor que realizan en los barrios que son de su zona comentaron que realizan intervenciones de un amplio espectro: "Desde rescate de animales, incendios, rescate de personas porque la gama de trabajo es amplia en este lugar y nos agradecen mucho, pero sobre todo destacan el profesionalismo y lo capacitados que estamos. Eso es algo que la gente agradece mucho", recalcó el bombero.