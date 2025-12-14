Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron durante cuatro horas en un incendio de residuos

Todo empezó cerca de las 15 a la vera del Riachuelo, a altura de la avenida Elizalde , en el Barrio Nueva Esperanza . La gran cantidad de humo que salía del lugar alertó a los vecinos.

No pasó a mayores. Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

El incendio era de tal magnitud que la gente no podía apagarlo por sus propios medios. Enseguida llamaron a los Bomberos de Lomas, que se acercaron con apoyo de varios profesionales para controlar las llamas.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos , a cargo del Suboficial Mayor Diego Hughes. También intervino el personal de Defensa Civil y se utilizaron maquinarias del Municipio de Lomas de Zamora.

Se utilizó maquinaria del Municipio de Lomas de Zamora para remover los residuos.

Según pudo averiguar La Unión, los Bomberos de Lomas trabajaron alrededor de cuatro horas hasta poder apagar el fuego. Mientras tanto, Defensa Civil los asistió con la hidratación.

El incendio fue controlado sin mayores problemas. A medida que las llamas se extinguían, las palas mecánicas iban removiendo y compactando la basura para limpiar el lugar.