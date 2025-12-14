domingo 14 de diciembre de 2025
Escribinos
14 de diciembre de 2025
Intenso.

Los Bomberos de Lomas de Zamora trabajaron durante cuatro horas en un incendio de residuos

Ocurrió en Ingeniero Budge. Participó también Defensa Civil y se utilizaron máquinas del Municipio de Lomas.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos.

Todo empezó cerca de las 15 a la vera del Riachuelo, a altura de la avenida Elizalde, en el Barrio Nueva Esperanza. La gran cantidad de humo que salía del lugar alertó a los vecinos.

Lee además
Hubo un arduo trabajo de los Bomberos de Lomas.
Devastador.

Incendio en Villa Centenario: evacuación masiva y casas destruidas
Incendio en el barrio Santa Catalina.
No pasó a mayores.

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

El incendio era de tal magnitud que la gente no podía apagarlo por sus propios medios. Enseguida llamaron a los Bomberos de Lomas, que se acercaron con apoyo de varios profesionales para controlar las llamas.

Varias horas de trabajo en Budge

incendio
Se utilizó maquinaria del Municipio de Lomas de Zamora para remover los residuos.

Se utilizó maquinaria del Municipio de Lomas de Zamora para remover los residuos.

Del operativo participaron cinco dotaciones y 15 bomberos, a cargo del Suboficial Mayor Diego Hughes. También intervino el personal de Defensa Civil y se utilizaron maquinarias del Municipio de Lomas de Zamora.

Según pudo averiguar La Unión, los Bomberos de Lomas trabajaron alrededor de cuatro horas hasta poder apagar el fuego. Mientras tanto, Defensa Civil los asistió con la hidratación.

El incendio fue controlado sin mayores problemas. A medida que las llamas se extinguían, las palas mecánicas iban removiendo y compactando la basura para limpiar el lugar.

defensa civil
Defensa Civil colaboró con la hidratación de los Bomberos de Lomas.

Defensa Civil colaboró con la hidratación de los Bomberos de Lomas.

Temas
Seguí leyendo

Incendio en Villa Centenario: evacuación masiva y casas destruidas

Incendio en el barrio Santa Catalina: los bomberos sofocaron las llamas en una casa

Incendio en Temperley: serios daños en una vivienda deshabitada

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Mate, camiseta de la Selección y el recuerdo de su viaje a El Calafate antes de conocer a su pareja oriunda de Lomas. 
Amor por la albiceleste.

Es italiano, su pareja es de Lomas y ama todas las tradiciones argentinas

Por  Silvina Constenla

Las más leídas

Te Puede Interesar

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas
Casi verano.

Calor intenso y pocas nubes: así estará el clima en Lomas