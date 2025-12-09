Mujer abusada por su primo en Ingeniero Budge: "La herida nadie me la va a borrar"

En los últimos días se conoció la condena a un hombre que había abusado sexualmente de su prima y la dejó embarazada en Ingeniero Budge . Tras la sentencia, la víctima expresó su alivio por haber logrado que su abusador quedara tras las rejas.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Lomas de Zamora condenó a Fabián Villalba a ocho años de prisión, por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por un grave daño en la salud de la víctima en el contexto de violencia familiar y por razones de género”.

La víctima, identificada como M. , tenía 17 años al momento del hecho, ocurrido en 2014. Producto de ese abuso, la joven quedó embarazada. Hoy su hijo tiene 10 años. Luego de una larga lucha, que incluyó pruebas de ADN al abusador, pudo conseguir justicia.

“Ahora estoy un poco más tranquila porque el acusado ahora está donde tiene que estar. Después de tantas luchas, idas y vueltas, la Justicia me escuchó, aunque ocho años es muy poco para todo el daño que causó . Siento un poco de alivio, aunque la herida de eso nadie me la va a borrar”, reflexionó M. en diálogo con La Unión tras enterarse de la sentencia.

Si bien la pena aplicada a su primo no la dejó del todo conforme, hoy a la víctima sólo le salen palabras de agradecimiento para quienes la apoyaron en este difícil proceso, incluso a la distancia, ya que tuvo que mudarse a Corrientes por el hostigamiento de su abusador.

“Gracias a Dios, mi familia me ayudó mucho para llegar a esto. Siempre estaban conmigo. Mi mamá era la que iba y venía de Tribunales para saber si la causa había avanzado o no, para que esto no quede en la nada, ya que yo por el hecho de estar en Corrientes se me dificultaba ir a ver cómo seguía mi caso”, afirmó M.

Además, agregó: “Quiero agradecerle al grupo de Madres Protectoras, que también ayudaron muchísimo para que esto no quede todo estancado”.

El hostigamiento del abusador y su familia en Budge

fabian villalba Fabián Villalba, el hombre condenado por abuso sexual contra su prima en Ingeniero Budge.

Además de haber conseguido Justicia, la víctima tiene la tranquilidad de que su primo ya no puede hostigarla como venía haciéndolo. M. contó detalles de las amenazas que sufría: “En el 2024 tuvimos la oportunidad de ir a Buenos Aires para ir a trabajar junto con mi pareja. Cuando él se entera que yo estaba viviendo en lo de mi mamá, empezó el hostigamiento. Pasaba por mi casa amenazando, que nos iba a matar a todos. Incluso, una noche estábamos sentados afuera de mi casa y no nos dimos cuenta que el acusado pasó por al lado nuestro, ya que él estaba todo encapuchado mirando para abajo para que no lo reconociéramos”.

En la misma línea, M. denunció que ahora son los familiares del abusador los que hostigan a su familia en Budge. “Mi sueño es poder ir a Buenos Aires, llevar a mis hijos y que se críen cerca de sus abuelos maternos. Aunque el violador está ahora encerrado, afuera quedaron los hermanos de éste, que siguen hostigando a mi familia. A mis padres les gritan cosas o los amenazan. Es una lucha todos los días”, denunció.