Meryl Streep y Daniel Craig protagonizan las nuevas "Crónicas de Narnia"

Greta Gerwig viene trabajando silenciosamente en colaboración con Netflix en una nueva película del universo de Las Crónicas de Narnia , que estará protagonizada por Meryl Streep y Daniel Craig . El proyecto llegará a los cines en de febrero de 2027.

La película está inspirada en “Narnia: The Magician’s Nephew”, la novela que C. S. Lewis publicó en 1955, correspondiente a la sexta dentro de la saga. El relato narra la creación del mundo por parte del león Aslan, ocurrida años antes de “El León, la Bruja y el Armario”.

La película tendrá el protagonismo de Meryl Streep y Daniel Craig y estará hecha para disfrutarse en pantallas IMAX en una de las propuestas más ambiciosas de la plataforma de streaming hasta el momento. Además, permanecerá en cartelera por al menos dos meses, desde febrero hasta abril.

Carey Mulligan, Emma Mackey, Denise Gough, Ciarán Hinds, Susan Wokoma, David McKenna, Beatrice Campbell y Kobna Holdbrook-Smith completan el resto del elenco.

La directora del proyecto habló de su amor por la saga y el orgullo que siente por ser el ojo detrás de la nueva propuesta de Netflix: “Fui una niña cuando leí por primera vez The Magician’s Nephew, y me enamoré del concepto de un león cósmico que canta el mundo de Narnia a la vida“, escribió Gerwig.

“No sabía que crecería para hacer películas, pero un universo construido a partir de la música es una idea que siempre vivió en mi corazón. Es el honor de toda una vida que me hayan pedido imaginarlo”, continuó.

“Gracias a Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura. Creí que cualquier lugar podía estar encantado y que cualquier persona podía verse arrastrada hacia una epopeya", destacó.