El estadio Florencio Sola será sede de la final del Torneo Proyección Apertura

La Liga Profesional anunció que el estadio Florencio Sola , de Banfield, fue elegido como sede para la final del Torneo Proyección Apertura 2026 que consagrará al primer campeón de la temporada. Como en el último tiempo, el escenario ubicado en Peña y Arenales abrirá sus puertas para albergar una definición de campeonato.

A partir de este lunes se jugará la última fecha de la fase regular en busca de los cuartos de final. Si bien el Taladro, el equipo dirigido por Mariano Valentini, no tiene chances de clasificar, la designación de su estadio para el encuentro final posiciona a Banfield como club modelo para la organización de espectáculos deportivos.

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A la espera del cuadro definitivo de los cruces (clasifican cuatro equipos por zona), próximamente se darán a conocer más detalle sobre la organización, una vez que la AFA defina la fecha.

En la zona A, las posiciones están así: Vélez Sarsfield 41 puntos; Argentinos Juniors y River Plate 28; Racing Club y Atlético Tucumán 27; Talleres de Córdoba, Rosario Central y Unión de Santa Fe 26; Instituto de Córdoba 24.

En la zona B manda Boca Juniors con 36 puntos; Independiente y Newell´s 33; Lanús 32; Defensa y Justicia 31; Quilmes 30.

Gimnasia en cancha de Banfield Gimnasia y Esgrima La Plata jugó en Banfield por Copa Argentina 2026.

El Granate puso en riesgo su clasificación al caer como loca ante el Rojo (0-4) y el próximo jueves 18, desde las 15, visitará al líder en Boca Predio. Se juega mucho el equipo de Román Martínez.

En el estadio Florencio Sola se disputaron dos finales durante 2025. La del Torneo Clausura que Boca Juniors le ganó a Gimnasia y Esgrima La Plata por penales, tras igualar 2-2; y la del Trofeo de Campeones que el Xeneize derrotó a Vélez Sarsfield.

Otros eventos en Banfield

Entre el 2 y el 18 de octubre pasado, el estadio Florencio Sola fue una de las sedes de la Copa Libertadores Femenina y albergó la final que Corinthians le ganó a Deportivo Cali.

El certamen dejó importantes mejoras en el campo de juego y en la iluminación del estadio gracias a la inversión de la Conmebol.

En tanto que, el 2 de diciembre, se jugó Argentina-Bolivia por la 4º fecha de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, partido que la Albiceleste goleó 8-0, con anotaciones de Paulina Gramaglia -2-, Florencia Bonsegundo 2-, Kishi Núñez -2-, Aldana Cometti y Kayla Rollins.

Por Copa Argentina 2026 se llevan organizados dos partidos: Defensa y Justicia 2-Chaco For Ever 1 (32avos. de final) y Gimnasia y Esgrima La Plata 4-Camioneros 1 (32avos. de final).