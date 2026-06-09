Brandon Oviedo, ansioso por realizar una buena pretemporada con Banfield

Banfield recuperó a Brandon Oviedo para el segundo semestre, donde los objetivos serán en Torneo Clausura de la Liga Profesional y la Copa Argentina . El defensor dejó atrás una rotura de ligamentos, volvió a jugar en Reserva y ya planifica la pretemporada a la espera del visto bueno del entrenador Pedro Troglio.

El defensor irrumpió en Primera División como una de las apuestas del club, pero en julio de 2025 recibió la peor noticia: rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Tras recibir al alta médica, volvió a las canchas en mayo pasado en la Reserva frente a Aldosivi de Mar del Plata. Su meta, de ahora en más, pasa por llevar adelante una buena pretemporada y ser considerado por el cuerpo técnico.

“Mi objetivo ahora es hacer una buena pretemporada, ponerme bien, fuerte y bueno, cuando el cuerpo técnico decida que estaré para jugar lo voy a hacer”, explicó Brandon Oviedo en diálogo con Sentimiento Banfield (Radio Conurbana).

Consultado por si tuvo contactos con el cuerpo técnico que encabeza Pedro Troglio , el oriundo de Ezeiza admitió que sí lo hizo previo a la Copa Argentin a. “Había hablado con el preparador físico para ver si podía bajar a jugar algunos partidos para agarrar rodaje. Después vino, me habló, me dijo que estaba perfecto y que antes de la pretemporada me iba a tomar unos días de vacaciones”, detalló.

Cómo está físicamente

Hasta antes de la grave lesión, había disputado nueve partidos con la camiseta del Taladro. En su regreso, jugó 45 minutos con la Reserva. Sobre su estado físico respondió que “me siento bien, volví bien, volví fuerte. Muy alegre por eso. Gracias a Dios, a la familia, a mi mujer que estuvieron siempre presentes, feliz por eso”.

La cabeza juega un rol fundamental en el período de rehabilitación, sobre todo en lesiones donde los tiempos oscilan entre los seis u ocho meses. “Cambia mucho, comenzás a valorar todo un poco más las pequeñas cosas, un entrenamiento, aunque sea correr con el grupo. Es feo y difícil estar mucho tiempo fuera de las canchas”, dijo el futbolista de 21 años.

Ante la salida de Sergio Vittor, al que el club le rescindió el contrato, y frente a las inhibiciones que el club tiene que levantar, la reaparición de Brandon Oviedo asoma como una alternativa más que interesante para Pedro Troglio, independientemente que se busque un marcador central en el próximo mercado de pases.