martes 09 de junio de 2026
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8 de junio de 2026
Mercado de pases.

Quiénes son los futbolistas de Banfield y Lanús que interesan en Racing

Ante la inminente salida de Gabriel Rojas al Cruzeiro de Brasil, desde la dirigencia de Racing buscan el reemplazo en jugadores de Banfield y Lanús.

Gabriel Rojas se va de Racing al Cruzeiro de Brasil.

Gabriel Rojas se va de Racing al Cruzeiro de Brasil.

Ignacio Abraham, uno de los defensores de Banfield que interesa en Racing.

Ignacio Abraham, uno de los defensores de Banfield que interesa en Racing.

Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús de elevada cotización.

Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús de elevada cotización.

El mercado de pases comienza a activarse ante el receso por el Mundial 2026 que se avecina. Tanto Banfield como Lanús empiezan a ser sondeados por algunos futbolistas de su plantel para reforzar a Racing. Es que el conjunto de Avellaneda está por vender a Gabriel Rojas al Cruzeiro de Brasil y necesita a su reemplazante.

La operación por el lateral izquierdo al fútbol brasileño tiene todo para terminar de concretarse por 5 millones de dólares y es por eso que en la Academia no quieren perder el tiempo y ya posaron sus ojos sobre dos futbolistas: uno milita en Banfield y otro en Lanús.

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La inminente partida del carrilero titular encendió las alarmas en Avellaneda. Con las arcas llenas por la transferencia al fútbol brasileño, la dirigencia ya analiza las mejores opciones que ofrece el ámbito local.

Qué jugadores de Banfield y Lanús interesan en Racing

Uno de los principales apuntados en Racing para ocupar el lugar que deja vacante Gabriel Rojas es Ignacio Abraham. El lateral izquierdo de Banfield, que también representa a la Selección de Siria, se destaca por su agresividad física en ataque, y desde la dirigencia del Taladro hicieron uso de su opción de compra a principios de año por su buen nivel individual en el equipo de Pedro Troglio.

Se consolidó en el primer equipo y su pase se encuentra tasado en alrededor de $1.500.000 dólares, aunque Newell's Old Boys también se anotó en la carrera para quedarse con el jugador.

ignacio abraham banfield
Ignacio Abraham, uno de los defensores de Banfield que interesa en Racing.

Ignacio Abraham, uno de los defensores de Banfield que interesa en Racing.

Por otra parte, otro de los futbolistas que interesa a la dirigencia de Racing es Sasha Marcich, el lateral izquierdo que pertenece a Lanús y que es uno de los más destacados del plantel comandado por Mauricio Pellegrino. Viene de un ciclo brillante con el Granate, siendo una pieza clave del equipo que conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

El defensor con doble ciudadanía (argentina y croata) extendió recientemente su vínculo con Lanús hasta diciembre de 2028. La principal traba para que la transferencia se haga efectiva es que su salida requerirá una cifra millonaria imposible de eludir.

sasha marcich lanus
Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús de elevada cotización.

Sasha Marcich, lateral izquierdo de Lanús de elevada cotización.

El panorama en Avellaneda

Mientras Racing define el reemplazo definitivo del director técnico saliente Gustavo Costas, la urgencia de rearmar la defensa es total. A los nombres de Marcich y Abraham también se suma en la consideración Gastón Benedetti de Estudiantes de La Plata, completando el tridente de opciones en un mercado de pases que promete ser largo y muy disputado.

Aunque todavía no hay ofertas formales presentadas, tanto Ignacio Abraham de Banfield como Sasha Marcich de Lanús lideran la carpeta de la secretaría técnica del club de Avellaneda.

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