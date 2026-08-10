Con un par de dudas, Lanús viaja a Córdoba

Lanús , con dos derrotas consecutivas en el arranque del Torneo Clausura, se prepara para el viaje a Córdoba, donde este martes visitará a Talleres, que levantó la puntería en la última fecha. El entrenador Mauricio Pellegrino todavía no definió el equipo.

Las dudas del estratega Granate tienen que ver con las prematuras salidas de Ramiro Carrera y Agustín Medina , con molestias musculares, en el partido contra Unión, en Santa Fe, que completó el cronograma de la 2º fecha del campeonato.

Cronograma. Banfield y Lanús con días y horarios confirmados para las próximas fechas del Clausura

No se guardó nada. Las explosivas declaraciones de Salvio tras la eliminación de Lanús de la Sudamericana

De producirse sus ausencias, los que tienen chances de ingresar son Eduardo Salvio y Felipe Peña Biafore , autor del empate transitorio. Hay que soslayar que el Toto llegó con lo justo luego de dejar atrás el edema muscular que sufrió en el isquiotibial de la pierna izquierda.

La continuidad de Gonzalo Pérez en el lateral derecho o el regreso de Tomás Guidara es otro punto a resolver por el técnico. Habrá que esperar al entrenamiento de este lunes y, una vez confirmada la lista de los viajantes, develar estos interrogantes antes de subirse al avión que partirá a las 15.55 en un vuelo Buenos Aires-Córdoba.

Itinerario de viaje del plantel profesional a Córdoba



Información completa: https://t.co/j1YMQB1ZcL pic.twitter.com/qrMaJEuAt8 — Club Lanús (@clublanus) August 9, 2026

Quién todavía seguirá afuera es el central José María Canale, que arrastra una lesión muscular en el bíceps femoral derecho, por lo que Ronaldo Dejesús permanecerá en la zaga junto a Carlos Izquierdoz.

Qué viene para Lanús

Lanús visitará este martes, desde las 19, a Talleres de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes. Arbitrará Luis Lobo Medina, secundado por Diego Martín y Carlos Viglietti. Cuarto árbitro: Franco Morón. VAR: Salomé Di Iorio. VAR: Gastón Suárez. TV: TNT Sports Premium.

Además, el partido frente a Boca Juniors, se adelantó para el viernes 28 de agosto a las 21.30, cuando en principio estaba estipulado para el sábado 29 desde las 19. Será el regreso del público local a la Bombonera, luego de los trabajos en el campo de juego.