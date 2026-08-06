Lanús cayó ante Unión y no logra cortar su mala racha

Lanús perdió contra Unión y agravó su presente
Lanús no pudo recuperarse de la derrota agónica ante Instituto y sufrió su segunda derrota de manera consecutiva por el Torneo Clausura de la Liga Profesional al caer por 2 a 1 ante Unión en Santa Fe en el partido pendiente de la fecha 2.
En el primer tiempo, el Granate y el Tatengue no se sacaron diferencias y le dieron forma a un aburrido partido, con pocas emociones y sin situaciones de peligro de las áreas. Es más, lo más sobresaliente fueron las lesiones de Ramiro Carrera y Agustín Medina, quienes tuvieron que abandonar el campo en la etapa inicial y obligaron al DT Mauricio Pellegrino en utilizar dos ventanas para paliar estas bajas.
En el complemento, la historia cambió y el partido ganó en emociones. Sobre los 8 minutos, Lucas Menossi abrió el marcador para el local con un golazo desde afuera del área y a partir de ahí todo mejoró. Y tras unos minutos de zozobra, en lo que Unión pudo ampliar el marcador, Lanús empezó a lastimar en ataque y concretó el empate a los 28 minutos por intermedio de Felipe Peña Biafore. Sin embargo, el equipo de Pellegrino no lo pudo aguantar y el local, en su primer ataque tras el empate, marcó el gol del triunfo con un violento remate desde afuera del área de Joaquín Mosqueira.
Con esta derrota, Lanús sufrió su segunda caída consecutiva en el Torneo Clausura y agravó su delicado momento, donde perdió siete de últimos 10 partidos. Unión, por su parte, logró su primera victoria en el torneo.
Final del partido: Unión 2 vs. Lanús 1
Lanús perdió en su visita en Santa Fe y sufrió su segunda derrota en fila en el Torneo Clausura. Menossi y Mosqueira marcaron para el local, mientras que Peña Biafore anotó el empate transitorio de la visita.
Tiempo cumplido. Se adicionaron 6 minutos.
GOL DE UNIÓN
Sobre los 30 minutos, Mosquera sacó un violento desde afuera del área y volvió a poner en ventaja al local ante Lanús.
¡Otro golazo para Unión y se pone arriba en el marcador!Mosqueira apareció para meter un derechazo al ángulo del arco de Losada. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/7uUhjh41sN— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2026
GOOOOOL DE LANÚS
Peña Biafore tuvo revancha y sobre los 28 minutos, marcó el gol del empate. Tras un centro que cayó al área desde la derecha, el mediocampista conectó desde el borde del área chica y puso el 1 a 1.
LANÚS EMPATA EL PARTIDOUnión tuvo la ventaja por un tiempo, pero Biafore logró marcar el gol de la igualdadViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/MARhyGRhgB— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2026
Se lo perdió Lanús: lo tuvo Peña Biafore
El exmediocampista de River Plate le erró al arco desde una inmejorable posición dentro del área y desperdició la más clara de Lanús en el partido.
Lanús la pasa mal
Después del gol, Unión tomó el control del juego y domina las acciones, aunque no logra cristalizarlo en el arco rival. El Granate sintió el golpe.
GOL DE UNIÓN
Sobre los 8 minutos, Lucas Menossi capturó un rebote desde el borde del área y remató contra un palo para ponerse en ventaja ante Lanús.
Menossi metió un bombazo y hace el primero para Unión.Los locales abren el marcador con un autentico golazo. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/A2DC030RLc— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2026
¡Comenzó del segundo tiempo!
Lanús y Unión ya disputan los últimos 45 minutos.
Final del primer tiempo: Lanús 0 vs. Unión 0
Lanús y Unión igualan sin goles al cabo de un primer tiempo con escasas situaciones de peligro. Lo más sobresaliente: las lesiones de los jugadores de Lanús.
Otra baja por lesión en Lanús
Sobre los 38 minutos, el mediocampista Agustín Medina pidió el cambio por un fuerte tirón en la parte posterior de la pierna izquierda. En su lugar ingresa Felipe Peña Biafore.
Ramiro Carrera, afuera por lesión
Sobre los 28 minutos, el mediocampista abandonó el campo de juego por un fuerte golpe y le dejó su lugar a Eduardo Salvio.
Lanús y Unión no se sacan diferencias
Al cabo de los primeros 20 minutos, ni Lanús ni el Tatengue logra marcar una supremacía en el juego. Aburre en Santa Fe.
¡Arrancó el partido!
Lanús y Unión ya juegan en el estadio 15 de Abril.
Formaciones confirmadas de Lanús y Unión
Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludeña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Lucas Menossi, Joaquín Mosqueira, Ignacio Malcorra; Misael Aguirre y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Matías Sepúlveda, Ramiro Carrera y Lucas Besozzi; Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.