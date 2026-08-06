Lanús cayó ante Unión y no logra cortar su mala racha

Lanús perdió contra Unión y agravó su presente

Lanús no pudo recuperarse de la derrota agónica ante Instituto y sufrió su segunda derrota de manera consecutiva por el Torneo Clausura de la Liga Profesional al caer por 2 a 1 ante Unión en Santa Fe en el partido pendiente de la fecha 2.

En el primer tiempo, el Granate y el Tatengue no se sacaron diferencias y le dieron forma a un aburrido partido, con pocas emociones y sin situaciones de peligro de las áreas. Es más, lo más sobresaliente fueron las lesiones de Ramiro Carrera y Agustín Medina, quienes tuvieron que abandonar el campo en la etapa inicial y obligaron al DT Mauricio Pellegrino en utilizar dos ventanas para paliar estas bajas.

En el complemento, la historia cambió y el partido ganó en emociones. Sobre los 8 minutos, Lucas Menossi abrió el marcador para el local con un golazo desde afuera del área y a partir de ahí todo mejoró. Y tras unos minutos de zozobra, en lo que Unión pudo ampliar el marcador, Lanús empezó a lastimar en ataque y concretó el empate a los 28 minutos por intermedio de Felipe Peña Biafore. Sin embargo, el equipo de Pellegrino no lo pudo aguantar y el local, en su primer ataque tras el empate, marcó el gol del triunfo con un violento remate desde afuera del área de Joaquín Mosqueira.

Con esta derrota, Lanús sufrió su segunda caída consecutiva en el Torneo Clausura y agravó su delicado momento, donde perdió siete de últimos 10 partidos. Unión, por su parte, logró su primera victoria en el torneo.