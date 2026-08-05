viernes 07 de agosto de 2026
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5 de agosto de 2026
A último momento.

Lo lamenta Mauricio Pellegrino: baja sensible en Lanús para visitar a Unión

Mauricio Pellegrino no contará con uno de los pilares de Lanús en el encuentro pendiente de la fecha 2 del Torneo Clausura.

Lanús no contará con un pilar del equipo.

Lanús no contará con un pilar del equipo.

Después de la derrota de local ante Instituto, Lanús afrontará su partido pendiente ante Unión de Santa Fe por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga Profesional con una baja sensible en el equipo: el defensor José María Canale.

El defensor paraguayo se lesionó en la antesala al duelo ante el Tatengue y quedó descartado para un encuentro vital del equipo granate, ya que necesita sumar un buen resultado en Santa Fe para no alejarse de la zona de copas.

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Canale se encuentra con una molestia muscular desde el inicio de la semana y por este motivo el entrenador Mauricio Pellegrino decidió que no forme parte de la delegación, con el objetivo de resguardarlo con miras al partido del lunes ante Talleres, en Córdoba.

El lugar del marcador central que participó en el Mundial 2026 con la Selección de Paraguay lo ocupará Ronaldo Dejesús, quien conformará dupla central con Carlos Izquierdoz. De esta manera, Dejesús disputará su segundo partido como titular en el torneo, ya que también fue de la partida en le triunfo por 1 a 0 contra San Lorenzo.

La distinci&oacute;n de Lan&uacute;s a Jos&eacute; Mar&iacute;a Canale por jugar el Mundial.

La distinción de Lanús a José María Canale por jugar el Mundial.

Una buena para Lanús: Eduardo Salvio, otra vez a disposición

El mediocampista dejó atrás la lesión que sufrió en la derrota ante Cienciano y nuevamente está a las órdenes de Pellegrino de cara a los próximos desafíos del equipo.

El "Toto" Salvio dejó atrás el edema muscular que sufrió en el isquiotibial de la pierna izquierda que le impidió estar en la derrota ante Instituto y es uno de los convocados para el partido de este jueves. Seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes.

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