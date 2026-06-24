miércoles 24 de junio de 2026
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24 de junio de 2026
Hasta el 6 de julio.

Banfield: juntan ropa, frazadas y alimentos para ayudar a instituciones

Vecinos del barrio junto a referentes de instituciones se unieron para impulsar una campaña solidaria. Hay varios lugares para llevar las donaciones.

La campaña solidaria es una idea que surgió de la Mesa de Participación en Banfield.

La campaña solidaria es una idea que surgió de la Mesa de Participación en Banfield.

Instituciones y vecinos de Banfield se unieron para impulsar una campaña solidaria que busca juntar ropa y alimentos. Las donaciones serán entregadas a entidades que más lo necesitan.

En el Centro de Jubilados y Pensionados "Sueños de Amigos" hicieron una nueva edición de la Mesa de la Comunidad, una propuesta impulsada por el Municipio de Lomas para promover espacios de diálogo en todas las localidades de la ciudad, tratar diferentes problemáticas y pensar soluciones. Referentes de la Sala Cestoni, Organización Aconcagua, Club de Pesca y Caza, Rotary Banfield Este, Reedificando Familias y Hogar San Roque participaron de la reunión junto a autoridades del CGM Banfield y vecinos del barrio.

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En el encuentro surgió la idea de hacer una campaña solidaria con el objetivo de recolectar ropa de invierno, frazadas, mantas y lanas. También buscan juntar alimentos no perecederos como azúcar, leche en polvo, té, mate cocido, aceite, puré de tomate, fideos, arroz y galletitas.

campaña solidaria banfield
Los vecinos pueden llevar sus donaciones a varios lugares.

Los vecinos pueden llevar sus donaciones a varios lugares.

Hasta el 6 de julio, los vecinos con ganas de colaborar pueden llevar sus donaciones al Club de Caza y Pesca (Alsina 527), Sala Cestoni (Rincón 143), Rotary Club (Alem 1850), Centro de Jubilados Sueño de Amigos (Bosch 2060) y al Centro Cultural El Ceibo (Rincón 565).

"Junto a la Mesa de la Comunidad vamos a hacer una nueva reunión para juntar todas las donaciones recolectadas y llevarlas a las instituciones que lo necesitan", informaron desde el CGM Banfield.

Vacunación antigripal y de calendario en Banfield

El Municipio sigue recorriendo los barrios para fortalecer el acceso a la vacunación y prevenir enfermedades. El próximo lunes 29 de junio, en el horario 10 a 13, habrá un operativo en el CGM Banfield ubicado sobre Rincón 565. Allí, los profesionales de salud aplicarán vacunas antigripales y de calendario.

La atención será por orden de llegada y con cupos limitados así que se recomienda a los vecinos ir con tiempo y llevar el DNI para acceder al servicio.

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