Banfield: juntan ropa, frazadas y alimentos para ayudar a instituciones

La campaña solidaria es una idea que surgió de la Mesa de Participación en Banfield.

Instituciones y vecinos de Banfield se unieron para impulsar una campaña solidaria que busca juntar ropa y alimentos . Las donaciones serán entregadas a entidades que más lo necesitan.

En el Centro de Jubilados y Pensionados "Sueños de Amigos" hicieron una nueva edición de la Mesa de la Comunidad , una propuesta impulsada por el Municipio de Lomas para promover espacios de diálogo en todas las localidades de la ciudad, tratar diferentes problemáticas y pensar soluciones. Referentes de la Sala Cestoni , Organización Aconcagua , Club de Pesca y Caza , Rotary Banfield Este , Reedificando Familias y Hogar San Roque participaron de la reunión junto a autoridades del CGM Banfield y vecinos del barrio.

En el encuentro surgió la idea de hacer una campaña solidaria con el objetivo de recolectar ropa de invierno, frazadas, mantas y lanas. También buscan juntar alimentos no perecederos como azúcar, leche en polvo, té, mate cocido, aceite, puré de tomate, fideos, arroz y galletitas.

Hasta el 6 de julio, los vecinos con ganas de colaborar pueden llevar sus donaciones al Club de Caza y Pesca (Alsina 527), Sala Cestoni (Rincón 143), Rotary Club (Alem 1850), Centro de Jubilados Sueño de Amigos (Bosch 2060) y al Centro Cultural El Ceibo (Rincón 565).

"Junto a la Mesa de la Comunidad vamos a hacer una nueva reunión para juntar todas las donaciones recolectadas y llevarlas a las instituciones que lo necesitan", informaron desde el CGM Banfield.

Vacunación antigripal y de calendario en Banfield

El Municipio sigue recorriendo los barrios para fortalecer el acceso a la vacunación y prevenir enfermedades. El próximo lunes 29 de junio, en el horario 10 a 13, habrá un operativo en el CGM Banfield ubicado sobre Rincón 565. Allí, los profesionales de salud aplicarán vacunas antigripales y de calendario.

La atención será por orden de llegada y con cupos limitados así que se recomienda a los vecinos ir con tiempo y llevar el DNI para acceder al servicio.