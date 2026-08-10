lunes 10 de agosto de 2026
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10 de agosto de 2026
Justicia.

La marcha por el nene asesinado por su padre reforzó la lucha contra la violencia vicaria

Nahuel Godoy sufrió serias lesiones que le ocasionaron la muerte. Pidieron justicia con una marcha en Lanús. Una problemática que preocupa.

Carteles en la marcha por Nahuel Godoy.

Carteles en la marcha por Nahuel Godoy.

Este lunes por la mañana, familiares, amigos y vecinos se movilizaron para pedir justicia por el crimen del nene de 12 años. La concentración fue en la Plaza Leandro Alem de Monte Chingolo, partido de Lanús.

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Varias personas acompañaron a Mónica, la mamá de Nahuel, para pedir avances en la investigación y el proceso judicial contra Néstor Rubén Godoy, padre del menor y autor del brutal asesinato, confesado por él mismo.

Marcha para pedir justicia

Reclamo contra la violencia vicaria.

Reclamo contra la violencia vicaria.

En la marcha estuvo presente el reclamo por la violencia vicaria, el cual ganó notoriedad en Lomas tras el asesinato de Joaquín Ruffo, también en manos de su propio padre, quien luego se suicidó en la cárcel.

Durante la movilización en Lanús, pudieron verse carteles que mencionaban esta lucha. “La violencia vicaria existe. Basta de impunidad. Basta de permitir que un maltratador tenga en sus manos a niños y niñas”, rezaba uno de los folletos pegados en una pared, que a la vez pedía “por un futuro donde todas las infancias sean libres y seguras”.

Además de las similitudes entre ambos casos, el homicidio de Nahuel ocurrió muy cerca del primer aniversario del crimen de Joaquín, lo cual visibilizó todavía más este tipo de violencia contra las madres y sus hijos.

Proyecto de ley contra la violencia vicaria

Joaquín Ruffo, el nene asesinado en Lomas, junto a su mamá.

Joaquín Ruffo, el nene asesinado en Lomas, junto a su mamá.

La violencia vicaria es un tipo de violencia de género que se produce cuando el progenitor utiliza a los hijos e hijas para seguir ejerciendo violencia sobre la madre.

Estas situaciones incluyen manipulación, amenazas para obstaculizar y romper definitivamente el vínculo con la madre y control coercitivo sobre los hijos y la mujer. Los casos desembocan en la separación forzada, la violencia física y en el caso extremo, la muerte.

Hoy esta problemática no cuenta con una tipificación específica en el Código Penal. Natalia Ciak, la madre de Joaquín, fue una de las tantas que se involucraron para visibilizar la violencia vicaria y pedir la aprobación de una ley que pueda proteger a los hijos ante estos casos de violencia extrema.

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