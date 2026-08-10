Emoción y risas: lo que dejó el primer finde del Mes de la Niñez en Lomas.

El Mes de la Niñez comenzó a vivirse a pleno en Lomas de Zamora. Durante el primer fin de semana de actividades, las plazas y parques de distintos barrios se convirtieron en puntos de encuentro para cientos de familias que se acercaron a disfrutar de una tarde al aire libre, con juegos, risas y propuestas gratuitas para los más chicos.

La celebración había comenzado el sábado en el Parque Diego Armando de Fiorito y el Parque Santa Catalina, donde durante la tarde se desarrollaron distintas actividades recreativas. El domingo, la propuesta continuó en el Parque San José y en la Plaza Colón de Temperley, con una nueva jornada pensada especialmente para compartir en familia.

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Uno de los grandes atractivos para los chicos fueron los juegos y la kermesse, además de la tirolesa, que rápidamente se convirtió en una de las propuestas más buscadas.

También hubo sorteos y diferentes postas interactivas vinculadas a Ambiente, Educación, Juventud y Salud, junto con la participación de los Bomberos Voluntarios.

Más allá de cada actividad, el primer fin de semana dejó una postal común en los cuatro espacios: chicos corriendo de un juego a otro, familias compartiendo la tarde y plazas convertidas por unas horas en grandes escenarios de encuentro y celebración.

Fragmentos del fin de semana en Lomas

Hubo espacios a disposición de las infancias para pintar y dibujar.

Se montaron inflables para juegos de todo tipo, entre ellos, fútbol.

En zancos y desde la altura, los animadores se divirtieron junto a los chicos.

Se realizaron sorteos por premios para los pequeños de Lomas.

El clima acompañó el fin de semana durante la tarde y las familias lo pudieron disfrutar.

Hubo juegos para grandes y chicos en los parques y plazas.

Los "aros voladores" una de las propuestas que atrajo a cientos de peques.

Hubo sorteos y las familias se entusiasmaron con la posibilidad de ganarse un regalito.

El desafío de acertar con el aro en los dinosaurios: los más chicos lo disfrutaron a pleno.

"Mini-Muni" fue parte de la jornada y los chicos lo reconocieron.

Hubo animadores en los cuatro puntos de encuentro del fin de semana.

Spider Man dijo presente y se puso a jugar con los chicos.

Las propuestas al aire libre son claves para romper la inercia del celular entre los nenes.

Una de las bicicletas sorteadas por el Municipio a la que accedió un vecinito.

No faltó ni la magia ni la alegría a cargo de los artistas locales.

Cómo sigue el Mes de la Niñez

La agenda continuará, siempre en el horario de 13 a 17, el sábado 15 de agosto en el Parque Albertina y la Plaza 17 de Agosto de Centenario. El domingo 16 será el turno de la Plaza Grigera de Lomas y el espacio de Lamadrid.

El sábado 22 las actividades llegarán a la Plaza San Martín de Turdera y la Plaza Levalle de Banfield. Al día siguiente, domingo 23, habrá festejos en el Predio Isabel La Católica de Parque Barón y el Parque Llavallol.

El cierre de esta primera agenda está previsto para el sábado 29, con actividades en la Plaza Santa Marta y la Plaza Turner de Budge.