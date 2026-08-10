Domselaar celebrará su 161° aniversario con feria, música y actividades.

Domselaar celebrará su 161° aniversario el sábado 15 y domingo 16 de agosto con una fiesta abierta y gratuita en la Plaza de la Bandera, en San Vicente, que reunirá a artesanos, instituciones, artistas y familias desde las 12 hasta las 19. También habrá propuestas infantiles y recorridos turísticos.

La propuesta, con entrada libre y gratuita, surgió de la Feria de Artesanos y Emprendedores de Domselaar y cuenta con el acompañamiento del Municipio de San Vicente y distintas instituciones de la comunidad.

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Para esta edición se prevé una feria ampliada, con alrededor de 40 puestos de artesanos y 10 espacios gastronómicos , además de emprendedores invitados de otras localidades.

También participarán instituciones del pueblo, entre ellas el Centro de Jubilados, la Biblioteca Popular, la Unidad de Integración Infantil Simona y el Espacio Crecer.

Música, gastronomía y propuestas para las infancias

La programación incluirá espectáculos de música y danza a lo largo de las dos jornadas. Se presentarán ballets folclóricos de Domselaar, grupos de cumbia, bandas de rock y un saxofonista, entre otros artistas.

Entre los nombres anunciados figuran Sembrando Sueños, Familia Benite, Mi Tierra, Ballet Folclore, Los García, Ivo y Flor Tango, Santo Remedio, Leo Luna, Vintage Dúo y Facundo Sandoval.

Como el festejo coincidirá con el Día del Niño, habrá actividades destinadas especialmente a las infancias. La Unidad Simona y el Espacio Crecer tendrán stands con propuestas para chicos, además de sorpresas, golosinas y shows infantiles.

Recorridos para conocer la historia de Domselaar

La Secretaría de Turismo de San Vicente también se sumará a la celebración con las bicicletas utilizadas para los recorridos guiados por la localidad.

La actividad permitirá conocer algunos de los sitios históricos de Domselaar, entre ellos su iglesia, mientras se repasan aspectos de la historia del pueblo.

El festejo se desarrollará ambos días entre las 12 y aproximadamente las 19 en la Plaza de la Bandera, ubicada sobre Artigas, entre Juan B. Justo y Alfonsina Storni.