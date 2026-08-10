Ministro Rivadavia: impulsan un Biocorredor para proteger 2.600 hectáreas naturales

Vecinos, productores y ambientalistas impulsan en Ministro Rivadavia, Almirante Brown, un Biocorredor para preservar las 2.600 hectáreas del Parque Rural. La iniciativa busca frenar el avance de loteos y proteger áreas productivas y ambientales, en un contexto marcado por cuestionamientos a la aplicación de la Ordenanza Municipal 11.819/20.

El Parque Rural de Ministro Rivadavia fue delimitado por la Ordenanza Municipal 11.819/20 y comprende unas 2.600 hectáreas. Se trata de un sector periurbano con baja concentración habitacional, grandes parcelas y actividades agrícolas, ganaderas, hortícolas, florícolas, apícolas y de producción de ladrillos.

Según una publicación de ANRed, vecinos y productores cuestionan los efectos que tuvo la modificación normativa realizada en 2020 sobre la regulación de este territorio.

La ordenanza anterior, 10.257/14, contemplaba la protección del carácter rural, productivo y ambiental del área. Con la nueva normativa se incorporó la posibilidad de desarrollar clubes de campo, que podrían ocupar entre 1.200 y 1.400 hectáreas.

Los habitantes de la zona sostienen que desde entonces aumentó el interés inmobiliario y que el valor de la tierra se incrementó un 300%. También denuncian la existencia de loteos que, según plantean, no respetarían las condiciones establecidas por la normativa ni contarían con los servicios básicos.

Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de evaluaciones de impacto ambiental y a intervenciones sobre un humedal y un brazo del arroyo.

La preocupación por las inundaciones

Para los impulsores del Biocorredor, la pérdida de ambientes naturales podría afectar no solo a Ministro Rivadavia, sino también a sectores cercanos de Almirante Brown.

El planteo se relaciona especialmente con la capacidad del suelo y los humedales para absorber y retener el agua de lluvia. Los vecinos advierten que la transformación de esos espacios podría incrementar el riesgo de inundaciones y afectar los hábitats de flora, fauna y hongos.

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El reclamo se da además en un contexto de fuerte reducción de la superficie rural. De acuerdo con los estudios citados por los vecinos, desde 1985 el área destinada a usos rurales cayó un 60%, de unas 6.000 hectáreas a poco más de 2.500.

Frente a ese escenario, la propuesta consiste en conectar las parcelas de mayor valor ambiental y productivo mediante un Biocorredor, con el objetivo de compatibilizar producción, viviendas y conservación de los servicios ecosistémicos.

Buscan una herramienta legal para preservar la zona

Los distintos actores que participan de la iniciativa analizan qué instrumento jurídico permitiría garantizar la protección del área. Ministro Rivadavia concentra alrededor del 90% de la superficie rural de Almirante Brown, por lo que consideran que su preservación tiene impacto sobre todo el distrito.

La semana pasada se realizó la segunda bicicleteada en defensa del Parque Rural de Ministro Rivadavia. La actividad buscó visibilizar el reclamo y advertir sobre los efectos que, según los organizadores, generan los loteos que consideran ilegales.

Entre los antecedentes mencionados aparecen el Camino de las Flores, detrás del Parque Industrial de Burzaco, donde una ley provincial permitió preservar 160 hectáreas, y las reservas naturales Santa Catalina, en Lomas de Zamora, y Laguna de Rocha, en Esteban Echeverría.