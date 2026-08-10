Cande Molfese confirmó su embarazo en vivo: "Viene un problema más lindo"

Cande Molfese confirmó que está esperando su primer hijo , fruto de su relación con Joaquín, en vivo, en Perros de la calle , en Urbana Play, al mostrar la imagen de la ecografía de su embarazo y sorprendiendo a todos los compañeros del programa.

"Hace más de tres meses", contó Cande Molfese emocionada al ser consultada sobre hace cuánto tenía guardada la noticia. Al confirmar su embarazo, inmediatamente el conductor Andy Kusnetzoff y el resto del staff del programa la abrazaron.

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"Me preocupé por cosas más insignificantes de la vida y ahora viene un problema más lindo de la vida, ahora viene la foto que a mí realmente me cambió", adelantaba Cande Molfese al dar paso a la imagen del momento de la ecografía.

"¿Cómo? ¿Es chiste?", comentó al principio Andy Kusnetzoff ante el anuncio. "Me acabo de enterar al aire", reconoció el conductor sin saber de la noticia que dio su compañera. "Es todo verdad. Para mí el lugar para contarlo era éste", dijo la actriz sonriendo.

"Es espectacular, me encantó (la sorpresa). Le ganaste a Ángel de Brito", lanzó el conductor sobre cómo guardó la noticia durante este tiempo.

El posteo de Cande Molfese

Luego su anuncio al aire, Cande Molfese compartió un emotivo posteo al confirmar su embarazo: "Ahora somos 5", indicó con emoción a la espera del nacimiento de su primer hijo, fruto de su relación con su pareja, el productor teatral Joaquín.

El número 5, es en realidad, un guiño con su comunidad mascotera ya que Cande Molfese tiene dos 'hijitos perrunos': Almendra y Romeo.