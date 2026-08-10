lunes 10 de agosto de 2026
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10 de agosto de 2026
Obras programadas

Una calle de 9 de Abril estará cortada durante 60 días por obras de Edesur

Edesur ya está trabajando en Lagos García, entre Neptuno y Urano, en 9 de Abril, tras varios reclamos del Municipio de Esteban Echeverría al ENRE.

Edesur ya está trabajando en Lagos García, entre Neptuno y Urano, en 9 de Abril.

Edesur ya está trabajando en Lagos García, entre Neptuno y Urano, en 9 de Abril.

En pocas palabras

  • Corte de calle: Lagos García entre Neptuno y Urano en 9 de Abril permanecerá cortada por 60 días.
  • Motivo de la obra: Trabajos de Edesur en respuesta a reclamos del Municipio de Esteban Echeverría.
  • Desvíos recomendados: Se sugieren las calles La Tierra y Júpiter como alternativas vehiculares.
Resumen generado por Thinkindot AI

El tránsito quedó interrumpido en una calle de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, por trabajos programados de Edesur. El corte comenzó a las 8 sobre Lagos García, entre Neptuno y Urano, y está previsto que se extienda durante 60 días, según informó el Municipio.

La interrupción afecta exclusivamente la circulación vehicular y está vinculada con las tareas que llevará adelante la empresa distribuidora de energía. El tramo cerrado de Lagos García, entre Neptuno y Urano, permanecerá inhabilitado durante el período previsto para la ejecución de los trabajos.

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Como alternativas para quienes deban desplazarse por la zona, se recomienda utilizar La Tierra y Júpiter, dos calles paralelas a Lagos García.

El reclamo al ENRE

Las obras se producen luego de los reiterados reclamos del Municipio de Esteban Echeverría a Edesur y al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por las interrupciones del servicio eléctrico registradas durante la primera semana de julio.

En aquella oportunidad, los cortes afectaron a miles de vecinos de distintos sectores de Monte Grande Sur, Monte Grande, El Jagüel y Canning, con inconvenientes para hogares y comercios.

Entre las zonas alcanzadas se encontraban Santa Lucía y Colón, en Monte Grande Sur; La Campana, en Monte Grande; La Morita, Santa María y Montana, en El Jagüel; y barrios de Canning como El Sosiego, Campos de Echeverría, Echeverría del Lago, Los Rosales, Venado, Los Naranjos, Saint Thomas, Solar del Bosque, Brickland y Lagos de Canning.

El gobierno municipal había solicitado entonces la intervención de los organismos competentes para avanzar en las medidas necesarias y normalizar la prestación eléctrica.

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