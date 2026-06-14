Madre e hija de Temperley fusionaron su talento: la literatura y el arte plástico

Con gran orgullo y luego de un arduo trabajo literario, la narradora oral, coordinadora de la Casa Kilhawe y escritora, Rosana Domínguez presentará su primera novela en Temperley . "Los Malditos Ochoa", es el nombre del libro de la oriunda de Lomas de Zamora y el cual cuenta con las ilustraciones de su hija: la artista plástica, Florencia Matalobos.

Poder fusionar en un mismo tesoro como es un libro, el talento de madre e hija no es menor y digno de destacar. "Esta novela ya fue presentada en la feria del libro de Buenos Aires y ahora la traemos a nuestro lugar y al lugar que además coordino desde hace muchos años que es la Casa Kilhawe", comenzó contando la autora que es narradora oral, pero la acción de la escritura siempre estuvo presente en su vida.

"Hace muchos años que escribo cuentos. Después de la pandemia los pude comenzar a publicar en revistas literarias digitales de Latinoamérica, pero después me pasó con uno de esos cuentos que no terminaba de cerrar y encontré allí que había una novela", relató respecto a como se gestó Los Malditos Ochoa que además de contar con las ilustraciones de su hija cuenta con la reseña de Daniel Fornes que es un escritor de la zona.

"Los Malditos Ochoa", trata sobre el personaje denominado Paula Ochoa , quien toca una moneda que forma parte de una alhaja y a partir de eso comienza a tener visiones que la van llevando por un camino de descubrimiento sobre una maldición familiar heredada.

"Ella transita sola ese camino, al cual describe como capullo porque se va tejiendo de a poco. Alrededor de lo que ella va descubriendo se tratan temas relacionados a la femineidad, mandatos familiares , las raíces de cada uno, la negación a quien uno es y además cuenta con otros personajes que son muy ricos porque la acompañan y la asesoran en ese ese recorrido", explicó sobre la trama de la novela la misma autora.

Según la reseña del escritor Fornes: "En su ópera prima, Rosana Domínguez obliga a abrir grande los ojos producto de una escritura austera, pero muy cuidada y con la dosis justa de poesía en sus páginas como para dar alivio a la incesante angustia por la que está obligada a atravesar Paula Ochoa. No faltan ni el amor, ni la amistad, ni el miedo, ni la determinación, ni los secretos que atraviesan a todas las familias. Ni los perros que rompen a volar".

El acompañamiento de su hija artista dentro de la obra literaria

La editorial del libro es Soy Autor que es de CABA y el diseño de la artista plástica Matalobos. "La obra de mi hija acompaña no sólo el interior del libro, sino también todo lo que es señaladores y sticker que acompaña a la novela", detalló Domínguez con orgullo.

Florencia Matalobos es una artista plástica con gran reconocimiento en Lomas de Zamora ya que es la coordinadora de Emerge que es un espacio en el que participan artistas de la zona mostrando su arte, el grupo realiza exposiciones en distintos lugares y han obtenido un significativo reconocimiento por su arte y un crecimiento exponencial en los últimos años.

Los que quieran asistir a la presentación de esta primera novela de la autora lomense, pueden acercarse el sábado 20 a Casa Kilhawe a las 19 en Suárez 326, Temperley.

bc0abf10-bf2b-47c4-ac89-d21ee6f6dbcf Se trata de la primera novela de Domínguez.