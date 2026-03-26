Fútbol con amigas en Lomas: llega una nueva edición de la Copa Joven

Vecinas de Lomas pueden sumarse a la competencia gratuita.

La Copa Joven de la Comunidad es una propuesta impulsada por el Municipio para promover el acceso al deporte y la recreación en los barrios de Lomas de Zamora. Este sábado realizarán un torneo de fútbol femenino.

En la competencia organizada por la Subsecretaría de Juventud podrán participar vecinas con su grupo de amigas, compañeras de la escuela o de un club. Cada equipo debe tener entre 5 y 10 jugadoras que competirán en las categorías sub 16 (15 y 16 años) y sub 20 (19 y 20 años).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por JUVENTUD LOMAS (@lomasjuventud) El torneo se disputará el sábado, desde las 10, en el Polideportivo La Noria de Fiorito ubicado sobre Presidente Perón y Baradero. Las campeonas de cada categoría se llevarán trofeos y medallas. Para participar hay que llenar este formulario y dejar los datos de un adulto responsable en caso de que sean menores de 18.

El Polideportivo La Noria tiene cancha de fútbol, cancha de vóley, un playón multideportivo, baños, vestuarios y una zona de descanso con mesas y bancos. La Copa Joven de la Comunidad ya tuvo torneos de fútbol masculino y mixto, vóley mixto y handball femenino.

Ofrecen múltiples talleres para jóvenes de Lomas de Zamora En Lomas hay 6 Puntos Jóvenes que ofrecen talleres gratuitos para vecinos de 12 a 30 años. Técnica de grabado, tela aérea, artes visuales, escritura creativa, teatro, circo, arte sustentable, ensamble de música, danzas urbanas, diseño y vestuario, danzas contemporáneas, malabarismo, escenotecnia, vóley mixto, hockey femenino, boxeo recreativo, kickboxing, taekwondo, futsal, futbol femenino y básquet son las opciones disponibles de deportes. Las sedes funcionan en Fiorito (Darwin 1735 y Pilcomayo 342), Centenario (Bucarest 259), Lomas (Avenida Yrigoyen 9437), Lamadrid (Otto Krause 4633) y Albertina (Montiel y Atenas). Para anotarse, los vecinos tienen que entrar a la web del Municipio, llenar un formulario con sus datos y elegir el taller en el que van a participar.

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