jueves 26 de marzo de 2026
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26 de marzo de 2026
Detenido.

Es de Lomas de Zamora y lo arrestaron en la ruta por tráfico de cocaína

En un operativo policial, arrestaron a un sujeto oriundo de Lomas y a otro de nacionalidad brasileña, acusados de transportar drogas en un vehículo.

El momento de la detención.

El momento de la detención.

Un hombre oriundo de Lomas de Zamora y un ciudadano brasileño fueron detenidos en la ciudad de San Pedro, luego de que los sorprendieran en pleno tráfico de cocaína. Les incautaron un kilo de esa sustancia y dinero en efectivo.

El operativo fue llevado a adelante por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Nicolás en los accesos a San Pedro. Los agentes detectaron un Toyota Corolla blanco ingresando a alta velocidad por la Ruta 1001 e intentaron interceptarlo, pero el vehículo huyó a toda velocidad.

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Fue así como empezó una persecución que se extendió por casi dos kilómetros, hasta que lograron rodear y detener a sus ocupantes. Se trataba de un sujeto domiciliado en Lomas de Zamora y otro hombre oriundo de Brasil.

Incautaron dinero y drogas

dinero drogas
Dinero y drogas incautados a los detenidos. Uno de ellos es de Lomas de Zamora.

Dinero y drogas incautados a los detenidos. Uno de ellos es de Lomas de Zamora.

Al revisar el auto, los policías encontraron un ladrillo de un kilo de cocaína, el cual tenía el sello de un “delfín”, característico de una conocida banda narco. Además, incautaron tres teléfonos celulares, 70.000 pesos y 200 dólares.

Poco después, los uniformados mantuvieron una comunicación con la Fiscalía N°7 descentralizada y cumplieron un allanamiento de urgencia en un domicilio vinculado a los sospechosos. Allí secuestraron más de 5 millones de pesos en efectivo, dos celulares y otros elementos de interés para la causa.

La investigación confirmó que el sospechoso brasileño había realizado varios viajes hacia Lomas de Zamora, presuntamente para hacer negocios con el otro detenido, según establecieron los detectives del caso.

Los detenidos fueron traslados a una dependencia policial y ahora enfrentan cargos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

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