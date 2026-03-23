El vecino de Lomas de Zamora que decidió reinventarse: pasó de ser personal trainer a emprendedor textil

Nacho Pastore (44) es de Lomas de Zamora y se autodefine como un tipo sociable, carismático y reconocido en la zona por ser entrenador en gimnasios, también fue DJ en las noches lomenses, pero su papel de padre es el título más importante. Por eso, decidió dar un giro laboral para estar más tiempo con su hija adolescente.

Si bien, ha pasado por varios trabajos, en el último tiempo decidió dejar de entrenar cuerpos para vestirlos porque creó su propio emprendimiento del rubro textil "NP Indumentaria" y, asegura estar contento al encarar este nuevo desafío. "Siempre hice de todo a nivel laboral hasta que me aburrí de dar clases personalizadas para los demás y me enfoqué en entrenar solo para mi. Además, ya había nacido mi hija y necesitaba un sueldo fijo y un ingreso en blanco", comenzó contando sobre ese gran primer cambio que lo llevó a emprender.

Así fue que cambió los gimnasios por un trabajo estable que fue fundamental para aprender lo necesario en el rubro textil. "Inicie mi emprendimiento en 2015, en paralelo al trabajo administrativo que tenía en una reconocida textil de la zona Sur donde aprendí la mayoría de las cosas y de a poco fui haciéndome mis clientes", detalló.

Su emprendimiento se basa en la creación de ropa deportiva, para egresados, bolsos, gorras, remeras y buzos publicitarios, chombas empresariales, etc. "Tengo varios clientes, pero emprender requiere de mucha constancia por lo menos en principio para poder obtener más clientes", aseguró Nacho que no se arrepiente de poder reinventarse.

"Soy bastante popular en Lomas y eso me ayuda, además soy sociable, me conoce gente de todos lados y eso me suma bastante", recalcó sobre su personalidad.

El rol de padre: el trabajo más importante del vecino de Lomas

Dejó el mundo de los gimnasios cuando entendió que su rol más importante era el de ser papá. Hoy su hija es adolescente, tiene 16 años y sigue eligiendo un trabajo para estar más tiempo con ella.

"La realidad es que hace un mes que no trabajo más en la textil porque sentía que estaba estancado, no veía crecimiento y decidí emprender para manejar mis tiempos, estar más con mi hija a pesar de todo el esfuerzo que requiere ponerle garra a un trabajo en solitario y sin un sueldo fijo", declaró.

Convencido que todo hijo va a querer padres felices, que puedan dedicarse a lo que les gusta, Pastore destacó: "Me lancé fuerte con este emprendimiento porque valoro que es mío, es personal y es algo que entiendo, que venía haciendo hace varios años, pero no con la misma intensidad de poder dedicarme de lleno teniendo mas horarios libres y poder dedicarlo full time. Probar si puedo vivir de esto es mi nuevo desafío".

Por el momento, trabaja a través de pedidos por WhatsApp o Instagram en @np10.indumentaria porque no tiene local a la calle, pero es algo que no descarta. "Creo mucho en el boca en boca porque de allí llegan los contactos. Paso fotos, entrego muestras personales para q verifiquen calidad de tela, me generan el pedido, lo hago y entrego", relató respecto al trabajo y dedicación que le brinda a su emprendimiento.

Su pasión por Lomas

Pastore es un fanático de Lomas, contó que siempre vivió en el centro y que las veces que tuvo que mudarse por distintas circunstancias, extrañaba su barrio. "Toda mi vida viví en Acevedo y Rivera. Allí están aún mis papás así que yo voy rotando alquileres por la zona", dijo y agregó: "La realidad es que Lomas es mi vida, no me sentí cómodo en otro lado".

Por eso, confía en la gente de su barrio, en poder hacer crecer su negocio con trabajo responsable y comprometido. "Siento que mes a mes tengo que ir logrando el objetivo. Por eso, tengo q moverme 100% full time para contactar nuevos clientes. Me hice tarjetas personales, estoy armando un showroom y voy a distintos lugares de la zona para mostrar lo que hago", comentó convencido que este giro laboral será un éxito para él y para su hija que es lo más importante.