domingo 22 de marzo de 2026
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22 de marzo de 2026
Enriquecedora experiencia.

El tango y el folklore de Lomas de Zamora llegaron a México gracias a un intercambio cultural

Los vecinos de Lomas de Zamora Daniel Cruz, Marisa Belardo y Gloria Guerra llenaron México de danza y música, mostrando con orgullo las tradiciones argentinas.

Vecinos de Lomas de Zamora fue parte de un intercambio cultural en México.

Vecinos de Lomas de Zamora fue parte de un intercambio cultural en México.

El profesor de tango de Lomas de Zamora, Daniel Cruz, vivió un intercambio cultural, donde llevó todo su talento a distintas ciudades de México. Junto a algunos colegas desplegaron la pasión del 2x4 y también del folklore en América del Norte.

Recientemente llegado a Argentina, Daniel dialogó con el Diario La Unión y se mostró feliz de haber podido representar a Lomas de Zamora y al país en distintos festivales que se llevaron a cabo en León, Guanajuato y Ciudad de México, capital de “la tierra del sol”.

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La bandera de Lomas de Zamora, portada con orgullo por Daniel Cruz.

La bandera de Lomas de Zamora, portada con orgullo por Daniel Cruz.

El talento de Lomas de Zamora, presente en México

Daniel estuvo acompañado en la danza por Marisa Belardo, mientras que Gloria Guerra demostró su capacidad en el canto. “Juntos pudimos realizar pequeños espectáculos para festivales que se hicieron en México. Además, recorrimos muchos lugares emblemáticos y espacios educativos como escuelas, fue una experiencia hermosa y maravillosa”, acotó Cruz, quien le agradeció la invitación a Luis Aguirre.

Juntos pudimos realizar pequeños espectáculos para festivales que se hicieron en México. Además, recorrimos muchos lugares emblemáticos y espacios educativos como escuelas, fue una experiencia hermosa y maravillosa Juntos pudimos realizar pequeños espectáculos para festivales que se hicieron en México. Además, recorrimos muchos lugares emblemáticos y espacios educativos como escuelas, fue una experiencia hermosa y maravillosa

La experiencia también puso en valor la importancia de difundir el tango y el folklore en otros países, no solamente como expresiones artísticas, sino como parte de la identidad cultural argentina. Este tipo de intercambios permite acercar tradiciones, generar vínculos con nuevos públicos y mantener vigentes géneros que forman parte del patrimonio cultural del país.

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El tango y el folklore hicieron vibrar a los mexicanos.

El tango y el folklore hicieron vibrar a los mexicanos.

“Fue un orgullo enorme haber llevado la bandera argentina y la de Lomas de Zamora a México. Yo nací en el Hospital Gandulfo, me crié y tuve la posibilidad de realizarme como profesional en estas calles. También formé mi familia en este distrito, soy orgullosamente lomense”, enfatizó, con cierta emoción.

Fue un orgullo enorme haber llevado la bandera argentina y la de Lomas de Zamora a México. Yo nací en el Hospital Gandulfo, me crié y tuve la posibilidad de realizarme como profesional en estas calles. También formé mi familia en este distrito, soy orgullosamente lomense Fue un orgullo enorme haber llevado la bandera argentina y la de Lomas de Zamora a México. Yo nací en el Hospital Gandulfo, me crié y tuve la posibilidad de realizarme como profesional en estas calles. También formé mi familia en este distrito, soy orgullosamente lomense

Para finalizar, Daniel adelantó que tiene previsto visitar en los próximos meses a Guatemala, precisamente para participar de un gran festival que se llevará a cabo en aquel país centroamericano.

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