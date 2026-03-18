miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Alternativa.

Nace una nueva feria en Lomas de Zamora con 30 puestos y música en vivo

La Feria Dorado Arte de Lomas se va a inaugurar este domingo con entrada gratuita. Habrá feria garage, artesanos, emprendedores y elementos holísticos.

Este domingo de 16 a 20 en Díaz Vélez 76, Lomas.&nbsp;

Este domingo de 16 a 20 en Díaz Vélez 76, Lomas. 

La nueva alternativa que se presenta como Feria Dorado Arte nace para incluir a todas las alternativas que había dentro del espacio. "Decidimos juntar todos los rubros de ferias temáticas que se realizaban en distintos horarios y días para que los asistentes puedan ver todo de una sola vez", explicó la responsable del espacio, Iris Samaan.

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Gracias a esta nueva feria se va a poder ver distintos rubros porque se fusionarán la feria garage (con artículos antiguos, pero en buen estado para fomentar la venta circular), también estarán los artesanos (que confeccionan sus productos ellos mismos), los emprendedores (con una gran cantidad de artículos de re venta), y la emblemática feria de brujas (con elementos holísticos).

Una opción para sumar puestos y clientes en Lomas

Como en cada feria que se hace en el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas, la entrada es libre y gratuita. Cada iniciativa era temática, pero para aunar a los vecinos en un sólo evento decidieron probar esta fusión que si funciona se realizará al menos una vez al mes, según el requerimiento del público.

"Nuevo, usado, de re venta, etc todo en un solo lugar que es acá en el salón del club y también habrá algunos puestos en la vereda. Lo interesante es poder conseguir un poco de todo y a muy buenos precios", aseguró Samaan.

Además, adelantaron que el día de la feria que es este domingo va a haber un dúo de cantantes y saxofón en vivo que van a tocar para deleite de los presentes.

El centro cultural es un espacio de oportunidades para los vecinos y para los que quieran dar a conocer lo que hacen ya que cuentan con un abanico de opciones. Desde talleres, capacitaciones, hasta clases de baile para que todos puedan ser parte.

Para más información o informarse sobre cómo participar de la feria hay que comunicarse a los siguientes números de WhatsApp: 1167228449 ó al 1165770333

Mirá el video:

Embed - Salón de eventos , capacitaciónes, talleres, seminarios. on Instagram: " FERIA DORADO ARTE CIRCULAR, NUEVO, ARTESANOS, EMPRENDEDORES RE VENTA Y MUCHO MAS.... TODO EN UN SOLO LUGAR EUSTAQUIO DÍAZ VÉLEZ 76 LZ Whatsapp del cultural 1167228449 Whatsapp organizadora 1165770333 #emprendedores #circular #artesanos #reventa #lomasdezamora"
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