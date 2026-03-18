Nace una nueva feria en Lomas de Zamora con 30 puestos y música en vivo

Una nueva alternativa se inaugura este domingo de 16 a 20 en el Centro Cultural Dorado Arte y Deporte, ubicado en Díaz Vélez 76, Lomas . Será una feria diversa, con casi 30 puestos, música en vivo y un buffet económico.

La nueva alternativa que se presenta como Feria Dorado Arte nace para incluir a todas las alternativas que había dentro del espacio. "Decidimos juntar todos los rubros de ferias temáticas que se realizaban en distintos horarios y días para que los asistentes puedan ver todo de una sola vez", explicó la responsable del espacio, Iris Samaan .

Gracias a esta nueva feria se va a poder ver distintos rubros porque se fusionarán la feria garage (con artículos antiguos, pero en buen estado para fomentar la venta circular), también estarán los artesanos (que confeccionan sus productos ellos mismos), los emprendedores (con una gran cantidad de artículos de re venta), y la emblemática feria de brujas (con elementos holísticos).

Como en cada feria que se hace en el Centro Cultural Dorado Arte de Lomas, la entrada es libre y gratuita. Cada iniciativa era temática, pero para aunar a los vecinos en un sólo evento decidieron probar esta fusión que si funciona se realizará al menos una vez al mes, según el requerimiento del público.

"Nuevo, usado, de re venta, etc todo en un solo lugar que es acá en el salón del club y también habrá algunos puestos en la vereda. Lo interesante es poder conseguir un poco de todo y a muy buenos precios", aseguró Samaan.

Además, adelantaron que el día de la feria que es este domingo va a haber un dúo de cantantes y saxofón en vivo que van a tocar para deleite de los presentes.

El centro cultural es un espacio de oportunidades para los vecinos y para los que quieran dar a conocer lo que hacen ya que cuentan con un abanico de opciones. Desde talleres, capacitaciones, hasta clases de baile para que todos puedan ser parte.

Para más información o informarse sobre cómo participar de la feria hay que comunicarse a los siguientes números de WhatsApp: 1167228449 ó al 1165770333

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