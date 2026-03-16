Por primera vez, una mujer es presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora

Daniela Vilar asumió como presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora.

Daniela Vilar asumió como presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora. Estuvo acompañada por el intendente y vicepresidente del PJ bonaerense, Federico Otermín; secretarios, vocales, congresales y militantes del partido local. Se convirtió en la primera mujer en la historia del peronismo local en ocupar ese cargo.

“Soy una nacida y criada en estas tierras, en Lomas de Zamora, en un barrio popular, de lo que antes se le decía el Fondo de Lomas. Ni en los mejores sueños de aquella joven militante se me hubiera representado asumir la presidencia del Partido Justicialista. Voy a trabajar cada segundo de mi vida para honrar esta responsabilidad”, aseguró Vilar en un acto multitudinario junto a cientos de personas.

Daniela Vilar asumió como presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora. “Soy una nacida y criada en estas tierras, en Lomas de Zamora, en un barrio popular, de lo que antes se le decía el Fondo de Lomas". La bandera del Partido Justicialista en Lomas A su vez, la ministra de ambiente bonaerense destacó: “Desde Lomas de Zamora tenemos a la coherencia y a la lealtad como bandera. Somos leales, como fueron Perón, Evita, Néstor y Cristina. Les debemos lealtad porque ellos fueron profundamente leales con su pueblo. Por eso los quisieron matar: a Perón lo bombardearon y a Cristina le gatillaron la cabeza. No podemos olvidar esa violencia, porque también forma parte de nuestra memoria y de nuestra identidad. No podemos permitir que sigan abusando así de nuestro pueblo”.

Daniela Vilar asumió como presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora. "A Perón lo bombardearon y a Cristina le gatillaron la cabeza. No podemos olvidar esa violencia, porque también forma parte de nuestra memoria y de nuestra identidad". El futuro del peronismo en Lomas de Zamora Sobre lo que se viene en el peronismo lomense, la flamante presidenta afirmó: “Queremos volver a abrir las unidades básicas en cada barrio de Lomas de Zamora, para que vuelvan a ser espacios de encuentro, de formación, de memoria y de comunidad organizada; lugares donde nuestros pibes y pibas puedan estudiar, formarse, compartir, militar y seguir construyendo patria”.

“El problema es este modelo colonial y extractivista, donde unos pocos concentran la riqueza del mundo mientras avanzan sobre recursos esenciales como el agua. Nosotros defendemos otra idea: una burguesía nacional, un Estado presente y una riqueza que se redistribuya para mejorarle la vida al pueblo trabajador”, concluyó.

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