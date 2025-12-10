Dillom reveló su talento oculto: "Era para comprar una birra"

Dillom hizo una revelación que sorprendió a absolutamente a todos en su visita a Otro día perdido, el ciclo de las noches de El Trece, luego de que el artista contara uno de sus talentos ocultos dejando a Mario Pergolini totalmente descolocado.
“Me siento más alternativo que rock. Soy incatalogable. Me corre por las venas. Pero no sé si es exactamente lo que entendemos por rock y mucho menos nacional. Quizás no en lo musical, pero sí en la propuesta”, remarcó Dillom en su entrevista con Mario Pergolini.
“¿Tenés otro talento, por ejemplo?”, quiso saber Mario Pergolini en medio de la charla con el joven músico. “En un momento era muy bueno. Talento que sirve para, bueno, para ir al semáforo. El Diábolo. He hecho mucho semáforo. Es como un yo-yo, pero sin yo-yo. Y con dos palitos”, reveló Dillom.
La cosa no quedó ahí y el artista describió que también llevó este talento a los medios de transporte, con la intención de juntar dinero para tomar algo.
“He hecho el subte también. Era para comprar una birra, no era que era para comer. Cuando me bajaba mantenía la compostura, daba la mayor lástima posible”, bromeó picante sobre cómo le iba con esta faceta artística.
Dillom volvió a generar impacto hace unos meses durante un recital en Tecnópolis al modificar en vivo la letra de uno de sus temas más populares para lanzar una dura crítica al presidente Javier Milei.
Ante una multitud que coreaba sus canciones, el artista cambió el estribillo de Buenos Tiempos y dijo: “El día que muera, morirá Milei”.
El show estuvo cargado de simbolismos: vestido como The Joker, Dillom desplegó un espectáculo intenso con pasajes teatrales y visuales. Pero fue su gesto durante el tema Buenos Tiempos el que más resonó.