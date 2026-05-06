Alerta amarilla: cuándo llegan las fuertes tormentas a Lomas de Zamora

Hay expectativa este miércoles por la ciclogénesis que se avecina, que traerá fuertes tormentas, viento y un brusco descenso de temperatura en el AMBA. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la ciclogénesis que traerá fuertes tormentas, viento y un brusco descenso de temperatura en el AMBA.
Hay expectativa este miércoles por la ciclogénesis que se avecina, que traerá fuertes tormentas, viento y un brusco descenso de temperatura en el AMBA. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla.
Las tormentas serán de variada intensidad y estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en poco tiempo, lo que podría generar inundaciones temporarias y complicaciones en el tránsito.
El peor momento en Lomas de Zamora será esta noche y el jueves por la madrugada y la mañana, cuando la advertencia pasa a color naranja. El informe también advierte sobre la posibilidad de fuerte actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora, con riesgo de caída de árboles, postes y daños en infraestructuras.
La ciclogénesis es un proceso meteorológico en el que se forma un sistema de baja presión intenso que traerá lluvias intensas, algunas tormentas y ráfagas de viento En cuanto a los acumulados de lluvia, se estiman valores entre 60 y 90 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.
En lo que respecta a las temperaturas, el viernes será el día en el que se sentirá el frío y el viento. El jueves, en Lomas de Zamora, la mínima será de 16º y la máxima, de 20 °C, pero a partir del viernes la cosa cambia, hay que sacar la campera, sobre todo para el finde.
El viernes y sábado, la mínima bajará 8º y la máxima será de 14º. Recién el domingo habría una mejoría del estado general del tiempo: estará soleado, sin viento, con mínima de 7º y máxima de 16º.
Ante este escenario, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.