Alerta amarilla: cuándo llegan las fuertes tormentas a Lomas de Zamora

Hay expectativa este miércoles por la ciclogénesis que se avecina, que traerá fuertes tormentas , viento y un brusco descenso de temperatura en el AMBA. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla.

Las tormentas serán de variada intensidad y estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en poco tiempo, lo que podría generar inundaciones temporarias y complicaciones en el tránsito.

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El peor momento en Lomas de Zamora será esta noche y el jueves por la madrugada y la mañana, cuando la advertencia pasa a color naranja. El informe también advierte sobre la posibilidad de fuerte actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora, con riesgo de caída de árboles, postes y daños en infraestructuras.

La ciclogénesis es un proceso meteorológico en el que se forma un sistema de baja presión intenso que traerá lluvias intensas, algunas tormentas y ráfagas de viento En cuanto a los acumulados de lluvia, se estiman valores entre 60 y 90 milímetros, aunque en algunos sectores podrían superarse de manera puntual.

En lo que respecta a las temperaturas, el viernes será el día en el que se sentirá el frío y el viento. El jueves, en Lomas de Zamora, la mínima será de 16º y la máxima, de 20 °C, pero a partir del viernes la cosa cambia, hay que sacar la campera, sobre todo para el finde.

El viernes y sábado, la mínima bajará 8º y la máxima será de 14º. Recién el domingo habría una mejoría del estado general del tiempo: estará soleado, sin viento, con mínima de 7º y máxima de 16º.

Las recomendaciones frente a la ciclogénesis

Ante este escenario, el SMN recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, no refugiarse bajo árboles o estructuras inestables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.