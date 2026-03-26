Así quedó la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada

La cuarta Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa que se resolverá en la próxima Gala de Eliminación el próximo lunes. Se abrió la placa y esta vez fue de voto negativo en el certamen de Telefe.
En Gran Hermano Generación Dorada hubo placa negativa que se resolverá en la Gala de Eliminación del lunes. Once jugadores están en la cuerda floja.
La cuarta Gala de Nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó una placa que se resolverá en la próxima Gala de Eliminación el próximo lunes. Se abrió la placa y esta vez fue de voto negativo en el certamen de Telefe.
Manu Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Titi Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio y Franco Zunino se sumaron a Pincoya, Lola Tomaszeuski y Juani “Juanicar” Caruso, los tres fulminados por el líder de la semana, Martín Rodríguez.
El jueves y el domingo bajaran de placa los jugadores con menos votos, y el nuevo eliminado se conocerá el lunes en la gala con la conducción de Santiago del Moro.
Eduardo Carrera: 2 para Manuel y 1 para Brian.
Franco Poggio: 2 para Zilli y 1 para Brian.
La Maciel: 2 para Brian y 1 Zunino.
Martín Rodríguez: 2 para Manuel y 1 para Titi.
Luana Fernández: 2 para Franco y 1 para Manuel.
Lolo Poggio: 2 para Zilli y 1 para Zunino.
Titi Tcherkaski*: 3 para Zilli, 2 para Zunino y 1 para Brian. *Voto 3, 2, 1 por decisión de Kennys Palacios, anterior eliminado
Solange Abraham: 2 para La Maciel y 1 para Manuel.
Danelik Galazán: 2 para Lolo y 1 para Titi.
Cinzia Francischiello*: 2 para Mavinga y 1 para La Maciel. Los votos a Mavinga quedaron sin efecto por el abandono de la jugadora.
Yisela “Yipio” Pintos: 2 para Cinzia y 1 para Solange.
Brian Sarmiento (Nominación espontánea): 3 para Titi y 2 para Manuel.
Nazareno Pompei: 2 para Luana y 1 para Brian.
Daniela de Lucía: 2 para Emanuel y 1 para Brian.
Emanuel Di Gioia: 2 para Lolo y 1 para Nazareno.
Yanina Zilli: 2 para Daniela y 1 para Titi.
Manuel Ibero: 2 para Luana y 1 para Danelik.
Franco Zunino: 2 para Franco y 1 para Daniela.
Lola (fulminada por Martín)
Pincoya (fulminada por Martín)
Juanicar (fulminado por Martín)
Manuel - 8
Zilli - 7
Brian - 7
Titi - 6
Zunino - 4
Lolo - 4
Franco - 4
Luana - 4
Daniela - 3
La Maciel - 3
Cinzia - 2
Emanuel - 2
Solange - 1
Nazareno - 1
Danelik - 1