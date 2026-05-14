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14 de mayo de 2026
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María Becerra, en el Movistar Arena: cuándo salen a la venta las entradas y cuánto cuestan

María Becerra se presentará en noviembre en el Movistar Arena para presentar su disco “Quimera” y salen a la venta las entradas.

María Becerra llega al Movistar Arena.&nbsp;

María Becerra llega al Movistar Arena. 

María Becerra anunció su regreso a los escenarios de Buenos Aires con dos shows en el Movistar Arena, previstos para el 13 y 14 de noviembre, donde presentará en vivo “Quimera”, su más reciente álbum, con una puesta de en formato 360°.

Los shows son parte del “Quimera Tour”, la gira que la llevará la música de la artista quilmeña por distintos países de Latinoamérica. Se trata de unos shows pensado para vivirse de más cerca, de forma más directa y compartida, donde el público no sólo observa, sino que forma parte de la escena.

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"Después de River, sentimos que QUIMERA también necesitaba un espacio donde cada detalle pudiera vivirse más cerca. Un formato más íntimo, más teatral y más inmersivo para el universo de cada alter-ego", escribió la intérprete en Instagram.

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Maria Becerra, en el Movistar Arena.

Maria Becerra, en el Movistar Arena.

Cuándo se venden las entradas para María Becerra

Los tickets para ver a María Becerra en el Movistar Arena estarán disponibles a partir de este jueves a las 13 en preventa exclusiva para clientes Banco Macro VISA.

Mientras que la venta general se habilitará el viernes a la misma hora a través de la página www.movistararena.com.ar.

Cuánto cuestan las entradas

Campo: $85.000 +s/c

Platea baja 1: $150.000 +s/c

Platea baja 2: $120.000 +s/c

Platea alta 1: $75.000 +s/c

Platea alta 2: $60.000 +s/c

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