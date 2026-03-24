La División perdida del ENAM, una herida abierta en Lomas de Zamora

Memoria, verdad y justicia para los desaparecidos de la División perdida del ENAM de Banfield.

Memoria, verdad y justicia para los desaparecidos de la División perdida del ENAM de Banfield.

Memoria, verdad y justicia para los desaparecidos de la División perdida del ENAM de Banfield.

Cuatro hombres salieron del ENAM en la calle Manuel Castro 990 de Banfield llevándose los legajos escolares de algunas alumnas y de algunos alumnos. En ese momento, había un Centro de Estudiantes muy activo. Con esos datos otros hombres iban a entrar por la fuerza a sus casas para secuestrarlos.

De todos ellos, hubo sólo una sobreviviente: María Silvia Bucci, que en sus declaraciones de los Juicios por la Verdad contó que estuvo más de dos meses en Centro Clandestino de Detención conocido como La Cacha.

Bucci fue secuestrada el viernes 27 de mayo por la noche, en su casa, ante la mirada impotente de su familia. "Pidieron por mí, me solicitaron el documento, me dijeron que me vistiera, porque había estado durmiendo. Estaban mi papá, mi mamá y mi hermano, que era chiquitito. Yo tenía 16 años", contó ante la Cámara Federal de La Plata en 2014.

"Cuando me llevaban, pasamos cerca de la escuela para buscar a alguien más, pero no lo encontraron. Tenían el plano de la casa", relató.

En La Cacha, fue interrogada varias veces sobre sus actividades en el Centro de Estudiantes del ENAM. "Tenían todos los legajos, no solo de las personas que secuestraron sino de todos los alumnos, de algunos tenían el plano de la casa, información específica", recordó ante el tribunal.

María Silvia Bucci fue liberada el 8 de agosto de 1977, cuando la llevaron a su casa en auto con los ojos vendados. La soltaron repitiéndole una advertencia: "No debía participar en nada".

Un homenaje en Banfield

El jueves 23 de marzo de 2006, un día antes de cumplirse los 30 años del golpe de Estado de marzo de 1976, el ENAM de Banfield realizó un acto en homenaje a los integrantes de lo que ya llamaban la división perdida. Por entonces tenían identificados a 29 desaparecidos del colegio, pero la difusión de esa actividad hizo que, en los años posteriores, hubiera personas que se animaran a dar nuevos datos.

Fue entonces que la cifra se elevaría a 31 detenidos desaparecidos. Juntos suman el número de alumnos que forman una división entera de la escuela.

La división perdida del ENAM de Banfield

Está conformada por los maestros y bachilleres Guillermo Savloff, Evangelina Emilia Carreira, Beatriz Mariana Quiroga, Guillermo Tamburini, Eduardo Miguel Streger, Osvaldo Plaul, Máximo Wettengel, Juan María Castro, José Pablo Ventura, y Miguel Ángel Butron.

La lista se completa con Alicia Chihee, Alicia Dora Cerrota, Cristina Prosperi, Raúl Ceci, Hugo Oscar Rizzo, Norma Inés Cerrota, Susana Papic, Patricia Ronco, Sergio Cotter, Silvia Streger, Claudia Istueta, Julio Cesar Montoto, Mario Geffner, Beatriz Le Fur, Mabel Fernández Ochipinti, Víctor Galuz, Leonel Eduardo Saubiette, y Germán Gavio.

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Hallazgo en 2016

Los restos de Alicia Dora Cerrota, quien integró la llamada “División perdida” de la Escuela Superior Antonio Mentruyt (ENAM), también conocida como “el Normal de Banfield”, fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, junto a otras ocho víctimas del terrorismo de Estado. Todas ellas habían sido sepultadas en el centro clandestino de detención Pozo de Vargas de la provincia de Tucumán, que fue utilizado como fosa común clandestina para desaparecidos asesinados desde los comienzos del Operativo Independencia, en 1975, hasta los años de la dictadura.