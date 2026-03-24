Estela de Carlotto: "La dictadura es una vergüenza para el país"

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Habló Estela de Carlotto

Mientras miles de personas van llegando a Plaza de Mayo para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado que dio inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina, habló Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, será oradora esta tarde del acto central en la Plaza de Mayo, pero antes sostuvo que “una dictadura es violencia y es una vergüenza para el país”, al tiempo que reivindicó la lucha de los organismos de Derechos Humanos para que desde 1983 Argentina tenga “una democracia con el voto de la gente”: “El 24 de marzo es el recuerdo de algo que no tiene que volver a pasar”

Además, recordó que “las abuelas siguen trabajando como siempre” para encontrar a alrededor de 300 bebés apropiados por los grupos de tareas de la dictadura, aunque lamentó que hoy lo hagan “sin ayuda del Estado” y destacó: “Igual hay gente muy buena que nos ayuda a seguir adelante”.

“Nos tienen que ayudar todos, los que habitan nuestra patria y algunos que están afuera, porque los nietos pueden estar viviendo en un país lejano porque no saben quiénes son realmente, porque les han mentido sobre su verdadera familia”, explicó en declaraciones a Radio 10.

Carlotto advirtió que la Argentina de hoy es “un país en el que faltan cosas como el trabajo y a muchos el plato de comida diario” y consideró que “no puede ser que haya hambre en un país en el que se cae una semilla al piso y crece una planta”.

“En este país podemos vivir bien todos los argentinos, no puede ser que haya niños que no comen”, dijo y explicó que “esto depende de las autoridades, del Gobierno”, pero pidió que todos los ciudadanos sean “solidarios” con los que menos tienen.