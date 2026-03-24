martes 24 de marzo de 2026
Escribinos
24 de marzo de 2026
Nunca Más.

Hinchas de los distintos clubes del Sur viajan en el Tren Roca por la memoria

Simpatizantes de Temperley, Los Andes, Banfield, Talleres, Lanús, El Porvenir, Independiente y Racing suben en las respectivas estaciones de Tren Roca.

Hinchas de los distintos clubes del Sur viajan en el Tren Roca por la memoria.

Hinchas de los distintos clubes del Sur viajan en el Tren Roca por la memoria.

La iniciativa, difundida a través de redes sociales, reúne a seguidores de equipos como Temperley, Los Andes, Banfield, Talleres de Escalada, Lanús, El Porvenir, Independiente y Racing. Bajo la consigna de viajar con las camisetas de cada club, la propuesta apunta a dejar de lado las rivalidades deportivas para priorizar una expresión colectiva en defensa de los derechos humanos.

Lee además
La jornada es totalmente abierta y gratuita para los vecinos.
Este domingo.

Temperley realizará un Festival Popular por la Memoria a 50 años del golpe de Estado
El Club Temperley hizo extensiva la invitación a toda la comunidad de Lomas de Zamora y otros distritos.
Este sábado.

El Club Temperley inaugura un contador de nietos recuperados en homenaje a la Memoria

Durante el mediodía parten los hinchas desde las distintas estaciones hasta llegar a Constitución.

Temas
Seguí leyendo

Temperley realizará un Festival Popular por la Memoria a 50 años del golpe de Estado

El Club Temperley inaugura un contador de nietos recuperados en homenaje a la Memoria

En Lomas florecen los pañuelos por la memoria a 50 años de la dictadura

Tras sufrir un ACV volvió a la cancha para ver a Temperley: la pasión y su familia como terapia

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
La Escuela de Teatro de Lomas de Zamora funcionaba donde hoy se encuentra la Escuela Nº9 República del Paraguay.
Memoria.

El recuerdo del cierre de la Escuela de Teatro de Lomas, a 50 años de la Dictadura Militar

Por  Aníbal Manzi

Las más leídas

Te Puede Interesar

Andrea del Boca volvió a Gran Hermano.  video
Emotivo.

Cómo fue el regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano