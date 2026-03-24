Hinchas de los distintos clubes del Sur viajan en el Tren Roca por la memoria.

La iniciativa, difundida a través de redes sociales, reúne a seguidores de equipos como Temperley, Los Andes, Banfield, Talleres de Escalada, Lanús, El Porvenir, Independiente y Racing. Bajo la consigna de viajar con las camisetas de cada club, la propuesta apunta a dejar de lado las rivalidades deportivas para priorizar una expresión colectiva en defensa de los derechos humanos.