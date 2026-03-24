Hinchas de los distintos clubes del Sur viajan en el Tren Roca por la memoria.

En el marco de una nueva conmemoración del 24 de marzo, hinchas de clubes del sur del conurbano bonaerense impulsan una caravana en el Tren Roca para movilizarse de forma conjunta hacia Plaza de Mayo. La convocatoria surge desde las comisiones de derechos humanos dentro de los clubes, dónde sus simpatizantes buscan confluir en la histórica marcha por Memoria, Verdad y Justicia.
La iniciativa, difundida a través de redes sociales, reúne a seguidores de equipos como Temperley, Los Andes, Banfield, Talleres de Escalada, Lanús, El Porvenir, Independiente y Racing. Bajo la consigna de viajar con las camisetas de cada club, la propuesta apunta a dejar de lado las rivalidades deportivas para priorizar una expresión colectiva en defensa de los derechos humanos.
Durante el mediodía parten los hinchas desde las distintas estaciones hasta llegar a Constitución.