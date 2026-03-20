lunes 23 de marzo de 2026
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20 de marzo de 2026
Este domingo.

Temperley realizará un Festival Popular por la Memoria a 50 años del golpe de Estado

La jornada será en la Plaza Colón de Temperley con música, juegos y propuestas culturales para reflexionar en comunidad sobre la última dictadura.

La jornada es totalmente abierta y gratuita para los vecinos.

La jornada es totalmente abierta y gratuita para los vecinos.

La comunidad de Temperley se une para realizar un Festival Popular por la Memoria, en el marco de los 50 años del golpe de Estado ocurrido en el país en 1976. El próximo domingo 22 de marzo, en la Plaza Colón, habrá una jornada llena de música, juegos y literatura para reflexionar sobre lo ocurrido en la última Dictadura Militar.

La actividad abierta y gratuita (convocada por el colectivo Temperley Tiene Memoria, el espacio cultural Martina Chapanay, el Club La Perla, el Club Cacheyra y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Lomas) se hará de 15.30 a 20 en el espacio público ubicado en la intersección de Álzaga y José Martí.

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Durante la jornada habrá distintos espectáculos culturales: danzas folklóricas, los artistas Emilio Agüero, Gabriel Orué y el “Negro” Moreno, Noche Negra, el Ensamble Percusión, Alfredo La Fuente Banda, Yeye o Rumba y Afrocubano. Asimismo, se pondrá a disposición juegos de kermés para los más chicos, un show de payasos y un club de lectura.

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La Plaza Colón de Temperley se llenará de actividades para conmemorar los 50 años del último golpe de Estado, en 1976.

La Plaza Colón de Temperley se llenará de actividades para conmemorar los 50 años del último golpe de Estado, en 1976.

“El objetivo del evento es traer el pasado al presente para entender la actualidad del país y, además, recordar la identidad de los 30.000 detenidos y desaparecidos que hubo en aquella época tan triste de nuestro país” señaló Patricia Rodríguez, integrante del colectivo Temperley Tiene Memoria, quien rápidamente invitó a todos los vecinos a ser parte del festival.

El objetivo del evento es traer el pasado al presente para entender la actualidad del país y, además, recordar la identidad de los 30.000 detenidos y desaparecidos que hubo en aquella época tan triste de nuestro país El objetivo del evento es traer el pasado al presente para entender la actualidad del país y, además, recordar la identidad de los 30.000 detenidos y desaparecidos que hubo en aquella época tan triste de nuestro país

Para los organizadores es importante “humanizar la cotidianidad de la vida en una sociedad tan deshumanizada”. Con una grilla cargada de actividades buscarán traer a estos días “aquellas identidades que estén relacionadas con el valor de la palabra, la coherencia y las ganas de cambiar una sociedad injusta”.

“Ojalá que la comunidad de Lomas de Zamora se haga eco de todos aquellos sucesos ocurridos en la Dictadura Militar y pueda repensar, a partir del pasado, nuestro presente y futuro”, concluyó Rodríguez.

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