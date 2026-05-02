A 50 años de su desaparición, Lomas recuerda a Pedro Pablo Turner

Lomas de Zamora tiene un intendente que fue desaparecido en la dictadura militar . Su nombre es Pedro Pablo Turner y en los últimos tiempos se vienen llevando adelante diferentes actividades para recordarlo.

El 19 de abril se cumplieron 50 años del secuestro y la desaparición de Turner. Como símbolo de homenaje y reivindicación de su legado, en el hall del Municipio descubrieron una placa con su nombre en lo que fue un momento histórico en materia de memoria y derechos humanos . Encabezado por el intendente Federico Otermín , el acto tuvo la participación de funcionarios locales, sobrevivientes de la dictadura, referentes de organizaciones y Analía Turner, sobrina de Pablo.

También inauguraron una placa en la sede del Partido Justicialista de Lomas con la presencia de la presidenta Daniela Vilar , familiares y compañeros de militancia. "Del pueblo vengo, a él me debo" es la frase que pusieron en la placa para remarcar la importancia que tuvo Turner como dirigente.

A fines del año pasado, en el marco del programa "Esquinas por la Memoria", hubo un encuentro en Budge con el objetivo de poner en valor y señalizar el cruce de las calles Turner y Campoamor, donde está la casa en la que vivió el exintendente lomense.

Mientras que en el CGM Turdera, ubicado sobre la Avenida Hipólito Yrigoyen 11.537, en el mes de octubre colocaron una placa con el nombre de Turner y un código QR que al ser escaneado brinda acceso a una galería digital con su biografía, fotos y artículos periodísticos de la época. El objetivo es que los vecinos y vecinas que se acercan a la dependencia municipal para hacer trámites y consultas puedan conocer su historia. Lo mismo hicieron en la entrada del CGM Budge que está sobre Campana y Guaminí.

Otro hecho destacado es que el Jardín Nº946 de Budge pasó a llamarse Pedro Pablo Turner a través de un emotivo acto con alumnos, docentes, directivos, familiares y autoridades.

La historia de Pedro Pablo Turner, un militante con una destacada gestión

Turner nació el 30 de julio de 1940 en Chaco, estudió en un colegio donde aprendió el oficio de tipógrafo y fue testigo directo de la gestión de su tío Felipe Gallardo, quien fue el primer gobernador de la provincia en 1953. Después del derrocamiento de Juan Domingo Perón, la familia se trasladó a Capital Federal y Pedro comenzó a trabajar en la imprenta del Congreso de la Nación.

En los 70 participó activamente de la vida política y sindical de la Federación Gráfica Bonaerense, y luego se mudó a Lomas de Zamora donde fundó la Agrupación Eva Perón y llevó adelante un destacado trabajo territorial especialmente en la zona de Budge.

pedro turner1 Turner fue intendente entre julio de 1973 y agosto de 1974.

Recordado por su militancia obrera, Turner fue intendente entre julio de 1973 y agosto de 1974. En poco tiempo llevó adelante proyectos como la iluminación de todo el trayecto de Camino Negro (se inauguró en un tiempo récord de 29 días y a un costo mínimo), la extensión de la primera red de agua potable en Albertina, desagües en Budge, la creación de 17 centros deportivos y de la Escuela de Artes y Oficios.

En 1976, a tan solo días del golpe militar, decidió trasladarse a su provincia natal de Chaco donde luego fue detenido el 19 de abril por personal del Ejército y llevado a Buenos Aires. La causa de lesa humanidad por su desaparición actualmente está frenada en el Juzgado Federal de Instrucción N°3 y siguen reclamando para que se llame a indagatoria a los culpables de los delitos de desaparición forzada de personas, privación ilegal de libertad, tormentos y homicidios.