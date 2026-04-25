Emocionante jornada en Banfield para recordar a La División Perdida del ENAM

El ENAM tiene una División Perdida compuesta por 31 desaparecidos durante la última dictadura militar . Este sábado fueron homenajeados en una emocionante jornada por la memoria en la que también se conmemoraron los 114 años de la emblemática escuela de Banfield .

En las esquinas de Manuel Castro y Monteagudo, Las Heras y Manuel Castro, y sobre Azara y Las Heras se inauguraron carteles con los nombres de los desaparecidos en el marco del programa Esquinas por la Memoria . Entre familiares, estudiantes, directivos y autoridades se armó una caravana espontánea para ir recorriendo cada una de las postas, abrazarse, sacarse fotos y gritar bien fuerte "presentes, ahora y siempre".

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"Los compañeros y compañeras de La División Perdida ya no están, pero sí van a estar cada vez que ustedes salgan de la escuela, los puedan ver, recordar y explicarle a los vecinos quién era cada uno de ellos y por qué están en esas señalizaciones. Es muy importante lo que está sucediendo acá en la escuela para decirle sí a la educación pública y Nunca Más a las dictaduras en la Argentina ", destacó la subsecretaria de Derechos Humanos del Municipio de Lomas , Laura Berardo.

Dentro del ENAM se inauguró una escultura y la puesta en valor del mural en homenaje a La División Perdida realizado por estudiantes, docentes y ex docentes. También presentaron un jardín de bioversidad por la memoria creado por la Secretaría de Ambiente. A su vez, desde el Centro de Estudiantes hicieron un festival en el patio de la escuela con música, teatro, feria de emprendedores, feria americana, juegos recreativos, stands y buffet popular.

"Hoy la escuela está cumpliendo 114 años, un largo recorrido donde han transitado en nuestras aulas muchísimos jóvenes. A algunos de ellos hoy los recordamos en cada uno de los espacios de esta escuela porque dejaron una huella muy grande pero lamentablemente son nuestros desaparecidos", señaló la directora de la Unidad Académica del ENAM, María Laura Pradelli, quien agregó: "Nos convoca la memoria que unifica el pasado, el presente y el futuro. En ese camino se forman nuestros estudiantes porque la memoria es lo que identifica a nuestra sociedad".

division perdida enam4 Participaron estudiantes, familiares, directivos, docentes y autoridades locales.

Funcionarios municipales, concejalas, autoridades del Consejo Escolar, familiares de La División Perdida y organizaciones de derechos humanos formaron parte del encuentro en el ENAM, que celebró sus 114 años de historia con el compromiso intacto por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

"En tiempos donde se habla de las escuelas como lugares donde hay peleas, comentarios agresivos y amenazas de tiroteos, hoy vinimos a demostrar que la escuela es un lugar de contención en el que pasamos gran parte del día y es básicamente nuestra segunda casa. Las juventudes estamos movilizadas, organizadas y pasamos mucho tiempo acá haciendo actividades porque sentimos amor por la escuela", enfatizó Camilo Rivero, vicepresidente del Centro de Estudiantes.

Una escuela con 31 desaparecidos por la dictadura militar

Desde comienzos de los 70, cuando se atravesaban momentos de alta ebullición política, la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt tenía un Centro de Estudiantes muy activo que organizaba debates, actividades y reclamos. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, en poco más de un año se produjeron los secuestros y desapariciones de 31 estudiantes, docentes y graduados del ENAM.

La División Perdida está integrada por Alicia Chihee, Alicia Cerrota, Cristina Prosperi, Raúl Ceci, Hugo Rizzo, Norma Cerrota, Susana Papic, Patricia Ronco, Sergio Cotter, Silvia Streger, Claudia Istueta, Julio Montoto, Mario Geffner, Beatriz Le Fur, Mabel Ochipinti, Víctor Galuz, Leonel Saubiette y Germán Gavio.

También forman parte los maestros y bachilleres Guillermo Savloff, Evangelina Carreira, Beatriz Quiroga, Guillermo Tamburini, Eduardo Streger, Osvaldo Plaul, Máximo Wettengel, Juan Castro, José Ventura y Miguel Ángel Butron.