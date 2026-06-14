El chef de Temperley que trabaja en la TV y busca romper los mitos del sushi

Walter Agüero , conocido como "Wally", es un chef y técnico gastronómico de San José, Temperley , que actualmente forma parte de la producción gastronómica de La Peña de Morfi. Mientras se prepara para inaugurar su propio local cerca de Pasco, en la zona de Villa Hipódromo.

Uno de los grandes desafíos que encuentra al hablar de gastronomía es derribar prejuicios, especialmente cuando se trata de sushi. Aunque mucha gente sigue pensando que el sushi es pescado crudo con arroz, explicó que "no es necesario que sea solamente pescado". "Hay diferentes sushis, no es necesario comerlo con arroz. Si bien comenzó con esa historia, hoy en día ya no hay ese prejuicio. Hoy hay paladares veganos, vegetarianos. Hay uno para cada uno", explicó.

Además, subrayó que "sushi quiere decir "arroz avinagrado". En ningún momento en la palabra sushi está el pescado crudo". Según describió hubo un cambio de consumo que se lo atribuyó a las "redes sociales y a esta cuarta revolución industrial que es Internet, Instagram, TikTok". Para el chef, las nuevas generaciones buscan constantemente experiencias diferentes: "Las cadenas y los cocineros quieren sorprender. Por eso aparecen propuestas como hamburguesas de sushi o panchos de sushi. Son reversiones que salen de lo clásico".

Actualmente, Agüero forma parte de la producción gastronómica de La Peña de Morfi, de Telefe, que se emite cada domingo, se desempeña como docente gastronómico y participa en la formación de profesionales en la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Durante su carrera experimentó con pescados de río como dorado y pacú para elaborar nigiris, makis y distintos rellenos. "Por lo general los cocinamos porque son más grasosos. Algunos tradicionalistas los discriminan porque tienen sabores más criollos, pero tranquilamente se pueden usar. Si bien el sushi suele asociarse al pescado de mar, el de río es más que bienvenido para las nuevas generaciones", sostuvo.

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Desde San José, identidad y pertenencia

"Donde vaya represento a mi territorio, a mi base que es Lomas de Zamora, más precisamente la ciudad separatista de Temperley. Criado en San José Temperley. Siento mucho orgullo", expresó Aguero. Al recordar sus comienzos, menciona los programas de cocina que veía de chico y que despertaron su curiosidad por los utensilios, los ingredientes y las técnicas culinarias. "Miraba Utilísima y me fascinaba cómo enseñaban. Practicaba en casa. Aunque en ese momento quería ser jugador de fútbol", recordó. Hoy sus objetivos parecen cada vez más cerca de concretarse: "Sueño con tener mi propio restaurante, mi propia escuela gastronómica, seguir en el mundo audiovisual y, por qué no, también estar adelante de cámara".

Para Agüero, el éxito del sushi responde a una combinación de curiosidad, innovación y acceso a la información. "El sushi fue mutando. El descubrimiento de cosas nuevas y las redes sociales hicieron que la información circule por todos lados. La gastronomía argentina cambió: hoy es mucho más exigente, no hay margen de error", analizó. Y considera que el producto dejó de ser una propuesta exclusiva para transformarse en una opción cada vez más cotidiana. "Hoy el sushi es como comprarte una pizza. Hay para todos los precios. Dos personas pueden comer por 20 o 30 mil pesos en algunas propuestas, mientras que otras superan los 50 o 60 mil. Como en todo, a mayor calidad, mayor inversión", concluyó.