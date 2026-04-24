La División Perdida: el ENAM de Banfield homenajea a sus 31 desaparecidos

El ENAM de Banfield cumple 114 años y lo celebra con una jornada por la memoria.

El ENAM , una de las escuelas emblemáticas de Banfield , tiene 31 desaparecidos por la última dictadura militar que son conocidos como La División Perdida . Este sábado, a las 13.30, habrá una jornada especial con varias actividades para fortalecer la memoria colectiva y conmemorar los 114 años de la institución.

"En el marco del aniversario de la escuela, a través del programa Esquinas por la Memoria vamos a señalizar las cuatro esquinas del ENAM para homenajear a La División Perdida. También vamos a presentar un jardín de biodiversidad que va estar dentro de la institución", informaron desde la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de Lomas .

En el establecimiento de la calle Manuel Castro 990 también se llevará a cabo la reinauguración de un mural realizado por estudiantes, docentes y ex docentes. A su vez, desde el Centro de Estudiantes van a desarrollar un festival con bandas en vivo, feria de emprendedores, feria americana, juegos recreativos, stands y buffet popular.

Desde comienzos de los 70, cuando se atravesaban momentos de alta ebullición política, la Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt tenía un Centro de Estudiantes muy activo que organizaba debates, actividades y reclamos. Con la llegada de la dictadura cívico-militar, en poco más de un año se produjeron los secuestros y desapariciones de 31 estudiantes, docentes y graduados del ENAM.

La División Perdida está integrada por Alicia Chihee, Alicia Cerrota, Cristina Prosperi, Raúl Ceci, Hugo Rizzo, Norma Cerrota, Susana Papic, Patricia Ronco, Sergio Cotter, Silvia Streger, Claudia Istueta, Julio Montoto, Mario Geffner, Beatriz Le Fur, Mabel Ochipinti, Víctor Galuz, Leonel Saubiette y Germán Gavio.

También forman parte los maestros y bachilleres Guillermo Savloff, Evangelina Carreira, Beatriz Quiroga, Guillermo Tamburini, Eduardo Streger, Osvaldo Plaul, Máximo Wettengel, Juan Castro, José Ventura y Miguel Ángel Butron.

Esquinas por la Memoria, un programa que se multiplica en Lomas

Esquinas por la Memoria es una iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante en 2017 para recordar a cientos de lomenses que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En las esquinas de las casas o lugares donde fueron desaparecidos se ponen carteles con sus nombres para señalizar el espacio público, visibilizar las historias y reivindicar el legado de vecinos y militantes que lucharon por un país mejor.

Los últimos homenajeados fueron Ricardo Cabrera (San José), Norberto “Suki” Ramírez (Lomas), Mario Bardi Buclan (Lomas), Pedro Pablo Turner (Budge), Carlos Almada (Fiorito), Mabella Raquel Schulz (Fiorito), Ricardo Cabrera (San José) y Manuel Souto (Fiorito).