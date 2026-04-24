Fernanda Iglesias estalló contra Beto Casella: "Yo nunca voy a ser chupa..."

El conflicto entre Fernanda Iglesias y Beto Casella sigue escalando luego de las versiones cruzadas que cada uno dice en su propio programa. Todo recrudeció luego que la panelista aseguró que América TV tiene pensado levantar Bendita , ante el bajo rating.

“No pegaste una Fernandita”, dijo Beto Casella en su programa. “Algo que no hizo nunca en 20 años: parar un informe para ir contestando una por una de las cosas que dije. Evidentemente entró la balubi”, le respondió Fernanda Iglesias en Puro Show en El Trece.

Y siguió: “Tengo para responderte porque mentís, Beto Casella. Dijiste que todos los programas tienen reuniones todos los días y no es así. Los programas que tienen problemas tienen reuniones todos los días, y tu programa tiene problemas”.

“Todo lo que conté me lo dijo alguien que es una alta fuente de América. Es una persona que está muy adentro con los decisores y sabe mucho de lo que pasa en el canal. Ayer, después de lo que pasó, volví a hablar con esta persona y me lo volvió a confirmar”. Y, entre risas, dejó otra bomba: “Beto dice que a su hijo lo eligieron... ¿ustedes creen que lo eligieron a Franco Casella? Trabaja de hijo de Beto Casella, ¿me están jodiendo? Perdón, es un pibe divino, pero labura por ser el hijo de él”, disparó.

Cómo siguió el descargo de Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias apuntó directo al funcionamiento interno de Bendita. “Beto fue punto por punto. Yo dije que no quiere nuevos panelistas, quiere a los que se llevó él, porque se mudó con todo el programa en la cabeza. Y quiero recordar que sí hubo alguien que fue sacado del panel: Joe Fernández. Cuando las papas quemaron y todos tuvieron miedo de ser cancelados, el hilo se cortó por lo más fino”, contó.

También aclaró uno de los puntos más discutidos: “Cuando dije que no deja debatir al panel, fue porque no los deja debatir, no porque no los deja hablar”. Y disparó: “Cuando me respondió ayer, me desmintió, pero después me reconoció las cosas. No le da la cara para desmentir todo porque sabe que es verdad, si no, no se hubiese tomado el trabajo de contestar todo”.

Fernanda Iglesias también reveló más datos: “Estaban con un mal número de rating y él estaba tan mal que estaba a punto de llorar”. Y no esquivó lo personal: “¿Si tengo algo contra él? Sí. Tuve momentos difíciles en la tele y ellos hacían informes todas las noches donde me mataban. Me acuerdo de mi mamá, que estaba re mal. Y después, cuando daba notas, hablaba mal de mí. Entonces sí, tengo bronca y rencor. Pero yo te respondo con información, no con descalificación”.

image Fernanda Iglesias no se guardó nada contra Beto Casella.

Viejos rencores de Fernanda Iglesias y Beto Casella

En medio del cruce, en el programa recordaron una vieja nota de 2019 donde Beto Casella había sido durísimo con ella y respondió: “Es verdad que fui dos veces a Bendita, en un momento muy triste de mi vida por una tragedia de una amiga. Pero que diga que involuciono o que soy el anticuerpo de la televisión es estigmatizarme”.

Y fue más allá: “Tuve que atravesar muchas situaciones así, con gente que intentaba voltearme. Le molestaba que yo lo haya criticado. Beto intentó voltearme y, como no tengo padrino, sirvo para algo”.

“El problema lo tenés vos, porque no soportás que una mujer te critique. Te gusta que una mujer te chupe las medias… y lo lamento, porque yo nunca voy a ser chupamedias de nadie”, cerró.