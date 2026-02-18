miércoles 18 de febrero de 2026
Escribinos
Palabras cruzadas.

Tamara Pettinato, sobre la pelea entre Beto Casella y Yanina Latorre: "Tengo pruebas de que me echó de Bendita"

En el cruce entre Yanina Latorre y Beto Casella, fue Tamara Pettinato quien se sumó y amenazó a su exjefe en Bendita de tener pruebas sobre su salida del ciclo.

Tamara Pettinato se metió y amenazó a Beto Casella con mostrar pruebas. 

Tras el mediático escándalo por los comentarios homofóbicos de Joe Fernández contra el bailarín del Teatro Colón Valentín Fresno en el programa de radio de Beto Casella, Yanina Latorre atacó al exconductor de Bendita TV por dejar pasar los exabruptos y ahora quien se sumó a la pelea fue Tamara Pettinato.

Fue a raíz de un texto que escribió Casella en la red social X en donde recordaba la polémica salida de Pettinato de Bendita Tv luego de que se viralice la relación que tenía la panelista con el expresidente de la Nación Alberto Fernández. Ella enseguida respondió con una palabra: "Mentís".

Todo resurgió cuando en medio de los ataques cruzados, un usuario recordó el escándalo que involucró a Tamara Pettinato y acusó a Casella de haberla echado del ciclo por lo que el conductor lo negó categóricamente.

El conductor respondió con contundencia: “Otro garrón que me tocó sin comerla ni beberla. Muéstrenme una prueba donde haya despedido a Tamara Pettinato. Era su vida privada, por grotescos que fueran los videos, Tamara renunció”.

La respuesta y la amenaza de Tamara Pettinato

Con la palabra “Mentís” hizo estallar los alertas mediáticos porque volvió a encender una de las polémicas más controversiales de la televisión que nunca quedó del todo aclarada.

Por eso, la hija de Roberto Pettinato fue consultada por el programa Puro Show, que conducen Pampito y Mati Vázquez, y allí explicó el motivo de su reacción: "Lo único que me salió en el momento. Podría haber sido más extenso, pero la verdad que estaba en la playa, en la Costa, no tenía ganas”.

Además, continuó: "Porque estaba mintiendo, sigue hablando de mí con nombre y apellido, y es mentira lo que dice". Sobre la versión que sostiene que ella renunció a Bendita TV, aseguró que tiene pruebas de que fue desvinculada: “Las pruebas las tengo yo, obviamente. Nunca las quise mostrar porque soy vaga para hacer escándalo”.

Finalmente, consultada sobre las evidencias, detalló: "Mensajes que tengo invitándome a no venir. Si te invitan a no ir a tu lugar de trabajo…", dejó entrever, insinuando que su salida no fue voluntaria.

Embed - "TENGO MENSAJES DE BETO CASELLA DONDE ME ECHA" TAMARA PETTINATO, FILOSA

