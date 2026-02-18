Cuánto pagó Wanda Nara para estar en la "casita" de Bad Bunny.

El tercer show de Bad Bunny en el estadio de River fue mucho más que música: se convirtió en el epicentro de un escándalo mediático. La presencia de Wanda Nara en la exclusiva “casita” del artista desató comentarios y especulaciones sobre cuánto habría desembolsado para estar en ese lugar privilegiado.

En Intrusos (América TV), Marcela Tauro reveló el dato que encendió la polémica: “Acá me dicen ‘$7 millones salía entrar a la casita’”.

Por qué pagó Wanda Nara La cifra sorprendió a todos y la panelista Natalie Weber agregó picante: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

La discusión no terminó ahí. Tauro aseguró que los cantantes que estuvieron presentes fueron invitados, pero los influencers también abonaron ese mismo monto. “Los influencers que fueron pagaron”, afirmó la periodista, y dio un nombre que confirmó la versión: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los $7 millones”.

