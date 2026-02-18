miércoles 18 de febrero de 2026
Escribinos
18 de febrero de 2026
Carito.

Cuánto pagó Wanda Nara para estar en la "casita" de Bad Bunny

Wanda Nara dijo presente en el último show de Bad Bunny en River, pero no todo fue color de rosa y su presencia desató especulaciones.

Cuánto pagó Wanda Nara para estar en la casita de Bad Bunny.

Cuánto pagó Wanda Nara para estar en la "casita" de Bad Bunny.

En Intrusos (América TV), Marcela Tauro reveló el dato que encendió la polémica: “Acá me dicen ‘$7 millones salía entrar a la casita’”.

Lee además
Wanda Nara se hizo la picante y Maxi López retrucó sin filtros. 
Cómplices y divertidos.

Wanda Nara encaró a Maxi López en MasterChef Celebrity y él le tiró una frase letal
La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity.
¿Qué onda?

La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Por qué pagó Wanda Nara

La cifra sorprendió a todos y la panelista Natalie Weber agregó picante: “Para mí, ella pagó, el público de Bad Bunny no es el de Wanda y creo que entró solamente para tener la foto con Lali, Niki Nicole y que lo vea la China Suárez”.

La discusión no terminó ahí. Tauro aseguró que los cantantes que estuvieron presentes fueron invitados, pero los influencers también abonaron ese mismo monto. “Los influencers que fueron pagaron”, afirmó la periodista, y dio un nombre que confirmó la versión: “Un influencer que se hace llamar @unpocodecocker contó que pagó los $7 millones”.

Temas
Seguí leyendo

Wanda Nara encaró a Maxi López en MasterChef Celebrity y él le tiró una frase letal

La Joaqui hizo una fuerte promesa que descolocó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Wanda confirmó que sigue con Migueles en el Día de los Enamorados

Wanda Nara apareció en "la casita" de Bad Bunny

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Tamara Pettinato se metió y amenazó a Beto Casella con mostrar pruebas.  video
Palabras cruzadas.

Tamara Pettinato, sobre Beto Casella: "Tengo pruebas de que me echó de Bendita"

Las más leídas

Te Puede Interesar

En conferencia de prensa, la CGT confirmó el paro de 24 horas contra la reforma laboral.
País paralizado

La CGT ratificó el paro nacional de este jueves contra la reforma laboral