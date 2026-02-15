Wanda Nara confirmó que sigue con Martín Migueles con una frase contundente en el Día de los Enamorados

Nada lo hace al azar. Wanda Nara blanqueó su relación con Martín Migueles para festejar el San Valentín.

La conductora de MasterChef Celebrty , Wanda Nara, dio a conocer a través de un posteo muy revelador que sigue en pareja con Martín Migueles justo en el Día de los Enamorados.

"Te amo", fue el mensaje contundente que dejó junto a una imagen donde se lo puede ver a su amor durmiendo en una silla. Migueles de perfil y con anteojos de sol fue fotografiado por la ex de Mauro Icardi y añadió un emoji de un tarro de miel junto una carita babeándose.

Cómplices y divertidos. Wanda Nara encaró a Maxi López en MasterChef Celebrity y él le tiró una frase letal

Furioso. Mauro Icardi habló de las fotos con Wanda Nara y el beso en un boliche

Pero, lejos de dar a conocer sólo ese mensaje, Wanda siguió mostrando en las stories cada uno de los regalos que recibió en el Día de los Enamorados. Lo primero que posteó fue el lugar donde fueron a pasar el momento especial: "Hola MDQ", publicó junto a una postal de la playa acompañada por dos ramos de rosas rojas.

La imagen enseguida recordó a los seguidores lo que Mauro Icardi mostró junto a la China Suárez, ya que le regaló dos bouquet de flores, uno con forma de corazón por el Día de los Enamorados.

Wanda no dudó en escribir "te amo" en un día más que especial.

Para completar "la jornada de amor", Nara subió otra imagen desde el hotel donde se hospedaron mostrando un desayuno especial, con lo que no dejó nada para la intimidad respecto hasta como comenzaron la mañana del 14 de febrero.

Cada detalle cargado de romanticismo fue publicado por la conductora del reality de cocina con el fin de demostrar que sigue enamorada de Migueles, a pesar de los rumores que indicaban que se habían distanciado por las acusaciones mediáticas que recibió él respecto a su economía.

Gracias a las publicaciones, nuevamente logró el foco de todas las miradas y las constantes comparaciones que se hacen cuando publica Wanda y cuando postea la China como si fuera una constante competencia entre ambas.

san-valentin-wanda-1 Las rosas rojas infaltables.