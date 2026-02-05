Beto Casella afirmó que Edith Hermida está perdidamente enamorada de él

A días de hacer su arribo a la pantalla de América TV con el nuevo programa Buena Televisión (BTV), Beto Casella fue entrevistado en Intrusos donde habló de la relación con Edith Hermida , su ex compañera de Bendita y afirmó: "Ella está perdidamente enamorada de mi".

En medio de la promoción del nuevo ciclo que arrancará el 18 de febrero, Casella contestó todas las preguntas de los panelistas de Intrusos sin evasivas. Por eso, cuando Marcela Tauro le preguntó sobre la relación que ha mantenido por años con Hermida confirmó lo que se dice en el medio: que ambos habrían tenido una relación amorosa.

"Iavícoli dice que Edith está aún enamorada de vos", le dijo Marcela Tauro , a lo que el conductor respondió: "Eso es verdad. Yo creo que sí. Está perdidamente enamorada de mí. No quiero parecer jactancioso o agrandado pero lo hemos hablado, incluso en grupo".

"Ella el último día se va corriendo así tipo Lo Que El Viento Se Llevó y no te saluda...", siguió con el tema el conductor de Intrusos, Adrián Pallares . "Exactamente", aseveró Beto.

"Pero esto es un trabajo, no sé si merece tanta lágrima... ella narró que le dio un beso y se fue", sumó Adrián. "Se fue y le digo 'cómo no me decís vamos a comer' y después entendí que eran Los Puentes de Madison, era Meryl Streep", añadió Beto Casella al relato.

"Antes de empezar el nuevo ciclo me pone 'estoy muy angustiada con emoji de lágrima'... Le dije 'Ya está negra dejate de joder. Ponele la mejor onda. Disfrutá el momento porque te vas a enfermar'. Le dije que relaje y disfrute", siguió Beto contando su charla con Edith Hermida que actualmente se quedó con la conducción de Bendita TV.

Por último, los intrusos le consultaron si se enamoró de Hermida y se sinceró: "No, enamorado no. Pero sí mucha empatía, cosa física de tocarse. Tenemos un código con las chicas en Bendita de jugar físicamente. Un piquito".

El video de las declaraciones de Beto Casella