Quiénes acompañarán a Beto Casella en América TV

Beto Casella ya está preparado para abandonar "Bendita TV" , el clásico ciclo de las noches de El Nueve, y sumarse a la pantalla de América TV con su nuevo programa “Bendito tu eres”, mientras que ya suenan quiénes lo acompañaran en esta nueva aventura.

Edith Hermida , su histórica mano derecha de Beto Casella en “Bendita”, se quedará en la programación de El Nueve para conducir el histórico ciclo nocturno, y no será parte de la mudanza a América TV.

Según informó Juan Etchegoyen, “tengo el listado de panelistas que acompañarán a Beto en esta aventura televisiva y todo lo que te voy a decir está confirmado. Puede que sumen a algún nombre más pero todos estos están cerrados y serán anunciados oficialmente en los próximos días”.

Laura Ubfal ya había adelantado que Horacio Pagani, Any Ventura, Alejandra Maglietti y Enzo Aguilar se quedarían junto al conductor.

Las otras figuras que estarán con Beto Casella

El periodista terminó de confirmar otros nombres, como Walter Queijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, el ex Gran Hermano Agustín Guardis, Leo Raff, Franco Casella y el locutor será Mariano Flax.

Además, informó que "todos los panelistas serán rotativos" y "se van todos de Bendita salvo algunas excepciones y la verdad que Edith tendrá que buscar panelistas, algunos ya han sido confirmados y van a ir sumándose sumado a que la conducción la hará ella en el verano y después se verá”.