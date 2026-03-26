Lanús quiere prolongar su buen presente en La Paternal

Lanús , recuperado en las últimas fechas y animador de la zona A del Torneo Apertura , visitará a Argentinos Juniors en el partido interzonal de la 6º jornada, postergado en su oportunidad por la participación del Granate en la Recopa Sudamericana.

A partir de las 21, en el estadio Diego Armando Maradona, impartirá justicia Nicolás Lamolina, secundado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González. Cuarto árbitro: Pablo Giménez. VAR: Sebastián Habib. AVAR: Diego Romero. Televisa TNT Sports.

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El Granate hilvanó tres triunfos consecutivos: Estudiantes (1-0) en La Plata, Newell’s (5-0) como local y Vélez Sarsfield (1-0), en Liniers, sacándole el invicto. De vencer esta noche en La Paternal igualará la línea del Pincha con 21 puntos, quedando a uno de la V Azulada.

El entrenador Mauricio Pellegrino deberá retocar la formación, ya que no podrá contar con José María Canale y Dylan Aquino.

En cuanto al defensor, estará afectado con la Selección Paraguay en la fecha FIFA. Los dirigidos por Gustavo Alfaro jugarán contra Grecia (viernes 27) en El Pireo, y Marruecos (martes 31), en Lens.

Por su parte, el delantero goleador del equipo con cinco gritos, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, por lo que también se perderá el debut frente a Mirassol por la Copa Libertadores.

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Como central estará Ronaldo Dejesús, en lo que será su tercera titularidad después de Independiente y Defensa y Justicia.

En el caso de Aquino, se manejan las chances de Bruno Cabrera, Franco Watson y, en tercera instancia, Lucas Besozzi.

Dos al límite de tarjetas

Lanús llega a este partido con dos jugadores en “capilla”: Carlos Izquierdoz y Ramiro Carrera. En dos fechas, el Granate recibirá a Banfield (lunes 13 de abril), por eso, si reciben una más en La Paternal, cumplirán ante Platense y regresarán en el Clásico del Sur.

Además, a este partido llegan con tres tarjetas Nahuel Losada, Sasha Marcich y Tomás Guidara. Si zafan de ser amonestados no corren peligro de perderse el partido contra Banfield.

Probables formaciones de Argentinos y Lanús

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme y Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori y Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Iván Morales y Emiliano Viveros. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús y Sasha Marcich; Eduardo Salvio, Agustín Medina, Agustín Cardozo y Bruno Cabrera o Franco Watson; Ramiro Carrera y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21. Árbitro: Nicolás Lamolina. Estadio: Diego Armando Maradona. TV: TNT Sports.