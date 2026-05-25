Temperley lleva 8 partidos sin ganar y empieza a preocuparse por la permanencia en la Primera Nacional

Temperley no levanta cabeza y preocupa. Tras un arranque de temporada muy flojo en la Primera Nacional, el Gasolero se encuentra en una posición muy incómoda que lo obliga a mirar la tabla de abajo. Con apenas 17 puntos en 14 partidos jugados, el equipo de Turdera quedó a solo tres puntos de la zona de descenso.

La igualdad del último fin de semana 1 a 1 frente a Nueva Chicago dejó un sabor amargo. El equipo dirigido por Nicolás Domingo ganaba el encuentro gracias a un gol de Pedro Souto, pero se le escapó en la última jugada del partido en Mataderos. De esta manera, estiró una racha negativa que preocupa: el equipo ganó solo uno de sus últimos diez partidos en el torneo de la Primera Nacional.

Para colmo de males, Temperley no gana desde el 29 de marzo cuando se impuso sobre Los Andes por 1 a 0 en el Eduardo Gallardón. Acumula 8 partidos sin ganar con 6 empates y 2 derrotas, mientras que el registro en el campeonato es de 3 triunfos, 8 empates y 3 derrotas, con lo cual se ubica tres unidades por encima de Quilmes, el último que estaría descendiendo a la Primera B.

Si bien Temperley se ubica en el puesto 12 de la Zona B, la tremenda paridad del torneo hace que la distancia con el fondo sea mínima. La dura realidad marca un panorama desalentador para los de Turdera.

Todavía no se llegó al final de la primera rueda, aunque quedan 4 fechas para que eso suceda (contando la pendiente de la jornada número 4), Temperley supera a Quilmes por 3 unidades y a Almagro por 5 puntos, los dos equipos que estarían descendiendo.

De todos modos, hay muchos equipos en el medio, ya que Gimnasia y Tiro de Salta, Colegiales, Agropecuario y Güemes de Santiago del Estero suman 16 puntos, lo que obliga al Gasolero a ganar de forma urgente si no quiere hundirse del todo.

El plantel sabe que el margen de error se achicó por completo. La falta de efectividad en el arco rival y las desatenciones defensivas en los minutos finales están costando puntos clave que hoy se extrañan de gran manera. Temperley convirtió 10 goles y le anotaron 14 en igual cantidad de presentaciones, un promedio muy bajo para sus aspiraciones.

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Los próximos desafíos claves para insinuar una levantada

Para calmar las aguas y empezar a salir del fondo de la tabla, Temperley tendrá un duro compromiso el próximo domingo cuando reciba a San Martín de San Juan desde las 16 en el Alfredo Beranger. El Gasolero sabe que no puede volver a caer y encima enfrenta a un equipo que suma 20 puntos. Ideal para recortarle distancia en la lucha por ingresar a la zona de reducido.

Los hinchas exigen una reacción inmediata en el campo de juego. Queda mucho camino por delante, pero la dura situación matemática obliga a Temperley a reaccionar antes de que el agua le llegue al cuello.

Luego de enfrentar a San Martín de San Juan, en el horizonte aparece la visita a San Martín ante Chacarita y los últimos choques de la primera rueda recibiendo a Guemes de Santiago del Estero y a San Martín de Tucumán. Todavía está a tiempo Temperley de encontrar una seguidilla que lo ubique mucho más arriba en la tabla, pero sólo depende de sí mismo el Gasolero para recuperar la memoria de las primeras fechas que habían invitado a la ilusión y no al desencanto actual.