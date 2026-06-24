Dos futbolistas de Lomas de Zamora firmaron contrato en Boca Juniors

Dos futbolistas de Lomas de Zamora que se destacan hace años en las divisiones inferiores de Boca Juniors cumplieron el sueño que persigue todo nene que quiere ser futbolista profesional y en las últimas horas firmaron su primer contrato con la entidad de La Ribera.

Las jóvenes promesas en cuestión se llaman Matías Calegari, oriundo de Ingeniero Budge, y Baltazar Blum, de Temperley , quienes forman parte del plantel de reserva que dirige Mariano Herrón y consiguieron un importante logro en uno de los clubes más importantes del fútbol argentino .

El vecino de Budge se desempeña como volante central, tiene 20 años y es una de las promesas que tiene el club, ya que actualmente se encuentra afianzado en el plantel de Reserva a fuerza de buenas actuaciones.

Entre sus principales virtudes se destaca su visión de juego, la capacidad que tiene para encontrar a sus compañeros y la buena ubicación en el campo para recuperar la pelota, tanto en campo propio como en ataque. Llegó al club desde muy chico y en 2024 debutó en el conjunto de Herrón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/2067608274099183806&partner=&hide_thread=false Matías Calegari fue uno de los juveniles que recientemente firmaron su primer contrato con Boca. El volante central tiene 20 años y es categoría 2006.



El año pasado fue bicampeón con la Reserva del Xeneize que dirige Mariano Herrón. Se consagró campeón del Clausura y del… pic.twitter.com/bwngq5d29f — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 18, 2026

Luego de la firma de contrato, Calegari no escondió su emoción y se expresó en las redes sociales. “Estoy muy feliz de haber firmado mi primer contrato en el que club que me vio crecer”, remarcó.

Y después de “agradecer a cada una de las personas que fueron parte” del camino, fundamentalmente a su familia, ya que sin ellos “no podría haber lograr nada”, se animó a soñar. “Ahora a no conformarse y a ir por más siempre”

El año pasado consiguió dos títulos con la Azul y Oro: se coronó campeón en Torneo Proyección Clausura y el Trofeo de Campeones

Blum, la joya de Temperley que es promesa en el Xeneize

También de 20 años, Baltazar Blum se desempeña como lateral izquierdo y es uno de los futbolistas que mayor potencial tiene el club en ese puesto, debido a su potencia física y su destacada pegada, pero sobre todo a su mentalidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PlanetaBoca/status/2067285015575032272&partner=&hide_thread=false La palabra de Baltazar Blum, uno de los cuatro juveniles que firmaron contrato profesional con Boca: “Se me viene a la cabeza el esfuerzo que hizo mi familia”.



¡Vamos los pibes! pic.twitter.com/amRFvOhj6q — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) June 17, 2026

En su etapa de juvenil, atravesó dos roturas de ligamentos, pero nunca bajó los brazos y ahora tiene el premio a su lucha. Al igual que Calegari, también se coronó dos veces el año pasado en Reserva y suma 10 goles en las juveniles del Xeneize.

Después de firmar su primer contrato, el vecino de Temperley habló con el Canal de Boca y contó sus sensaciones. "Es un sueño cumplido. Se te viene a la cabeza el esfuerzo que hizo la familia desde que era muy chiquito. Me llevaba a La Candela, una hora y medio de viaje, y coronarlo con esto es hermoso", resaltó.