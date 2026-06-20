El Rotary de Lomas Este participa de un seminario sobre liderazgo para jóvenes

Bajo el lema de "no se trata solo de aprender a liderar, se trata de descubrir quién podés llegar a ser" es que se llevó adelante un seminario para los chicos que ya son referentes en distintas áreas y quieren fortalecer esa responsabilidad. El Rotary Lomas Este fue parte del encuentro en el que participaron 30 jóvenes en Claypole .

Dentro de los programas de servicios que tiene el Rotary Lomas Este , uno de ellos apunta a la juventud. "Lo que hacemos dentro de esa línea es contar con el programa Ryla que trata de un seminario que brinda capacitaciones a jóvenes líderes", explicaron desde el club local.

Lo que hacen los socios es que los chicos con rasgos de líderes puedan ser identificados. "Nosotros recurrimos a grupos scouts y colegios para que identifiquen a esos jóvenes con características de líderes natos", detallaron y agregaron que luego son esos adolescentes de entre 14 a 17 años quienes concurren a este seminario que lo organiza el equipo de capacitaciones de Rotaract del distrito, integrado por jóvenes de Rotary de entre 18 a 30 años.

Dentro de los 30 chicos que participaron del encuentro que se realizó por dos días (sábado y domingo) en el Noviciado San Luis, ubicado en Claypole, estuvieron presentes ocho representantes del centro de Lomas y siete de Banfield, pero también fueron varios jóvenes de Almirante Brown, Moreno, de La Plata, de Gonet, de Glew y de Remedios de Escalada.

En esos dos días, los chicos se hacen de nuevos amigos, desafíos, aprendizajes y momentos que dejan huella. "Entendemos que esta capacitación termina siendo un aporte positivo en nuestra comunidad", afirmaron los socios de Lomas. Y agregaron: "Los 30 chicos, que participaron fueron patrocinados por clubes rotarios de nuestra zona".

También pueden participar aquellos que son parte de una institución educativa, organización o espacio que acompaña y potencia jóvenes líderes. Para sumarse a dicha propuesta e invitar a quienes tienen ganas de crecer, aportar y transformar su comunidad, sólo deben comunicarse a los canales de comunicación del Rotary Lomas Este y a ser parte de las nuevas convocatorias.

Instagram: @rotarylomaseste o en Facebook/Rotary Lomas Este

Mirá el video del último encuentro de jóvenes