El Rotary de Lomas Este participa de un seminario sobre liderazgo para jóvenes

Bajo el lema de "no se trata solo de aprender a liderar, se trata de descubrir quién podés llegar a ser" es que se llevó adelante un seminario para los chicos que ya son referentes en distintas áreas y quieren fortalecer esa responsabilidad. El Rotary Lomas Este fue parte del encuentro en el que participaron 30 jóvenes en Claypole.
Dentro de los programas de servicios que tiene el Rotary Lomas Este, uno de ellos apunta a la juventud. "Lo que hacemos dentro de esa línea es contar con el programa Ryla que trata de un seminario que brinda capacitaciones a jóvenes líderes", explicaron desde el club local.
Lo que hacen los socios es que los chicos con rasgos de líderes puedan ser identificados. "Nosotros recurrimos a grupos scouts y colegios para que identifiquen a esos jóvenes con características de líderes natos", detallaron y agregaron que luego son esos adolescentes de entre 14 a 17 años quienes concurren a este seminario que lo organiza el equipo de capacitaciones de Rotaract del distrito, integrado por jóvenes de Rotary de entre 18 a 30 años.
Cómo y dónde se realizó el seminario en el que participaron chicos de Lomas
Dentro de los 30 chicos que participaron del encuentro que se realizó por dos días (sábado y domingo) en el Noviciado San Luis, ubicado en Claypole, estuvieron presentes ocho representantes del centro de Lomas y siete de Banfield, pero también fueron varios jóvenes de Almirante Brown, Moreno, de La Plata, de Gonet, de Glew y de Remedios de Escalada.
En esos dos días, los chicos se hacen de nuevos amigos, desafíos, aprendizajes y momentos que dejan huella. "Entendemos que esta capacitación termina siendo un aporte positivo en nuestra comunidad", afirmaron los socios de Lomas. Y agregaron: "Los 30 chicos, que participaron fueron patrocinados por clubes rotarios de nuestra zona".
También pueden participar aquellos que son parte de una institución educativa, organización o espacio que acompaña y potencia jóvenes líderes. Para sumarse a dicha propuesta e invitar a quienes tienen ganas de crecer, aportar y transformar su comunidad, sólo deben comunicarse a los canales de comunicación del Rotary Lomas Este y a ser parte de las nuevas convocatorias.
Instagram: @rotarylomaseste o en Facebook/Rotary Lomas Este
Mirá el video del último encuentro de jóvenes
Embed - Rotary Lomas Este on Instagram: "No se trata solo de aprender a liderar. Se trata de descubrir quién podés llegar a ser. Nuevos amigos, desafíos, aprendizajes y momentos que dejan huella. Si sos joven y tenés ganas de potenciarte, este lugar es para vos. Y si sos parte de una institución educativa, organización o espacio que acompaña y potencia jóvenes líderes, sumate a esta propuesta e invitá a quienes tienen ganas de crecer, aportar y transformar su comunidad. Animate a ser parte de nuestras próximas convocatorias!"
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