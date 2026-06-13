El Rotary Club de Lomas de Zamora reconoció a servidores públicos y a los mejores promedios universitarios

En una ceremonia realizada en el Teatro de la Biblioteca Antonio Mentruyt , el Rotary Club de Lomas de Zamora llevó adelante una nueva edición de su tradicional entrega de reconocimientos a servidores públicos e integrantes destacados de la comunidad educativa local.

El acto se realiza desde hace más de cinco décadas, la primera parte stuvo dedicada a distinguir a los mejores servidores públicos seleccionados por distintas instituciones del distrito por su compromiso, vocación y labor desarrollada durante el último año. Entre las entidades participantes estuvieron la Municipalidad de Lomas de Zamora , el Hospital Gandulfo , los Bomberos Voluntarios , la Cámara de Comercio , la Cruz Roja , la Biblioteca Mentruy , la Seccional Primera de Lomas y organizaciones de voluntariado, entre otras.

“Fue un acto muy emotivo. Todos los homenajeados subieron al escenario y recibieron el reconocimiento de sus instituciones”, destacó Alcides Silles , integrante del Rotary Club local. Entre los homenajeados se encontraron trabajadores y estudiantes que se destacaron por su compromiso, dedicación y excelencia.

Rotary Club también premió a los mejores promedios de Lomas de Zamora

La jornada continuó con un homenaje a los egresados con los dos mejores promedios de las carreras que se dictan en las cinco facultades de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ): Ciencias Agrarias, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería. También fueron distinguidos estudiantes de la Universidada Abierta Interamericana (UAI).

El egresado de la Faculdad de Derecho de la UNLZ Daniel Juarez Ballet, fue reconocido por su promedio. "Fue un gran orgullo para mí representar a la comunidad de la Facultad de Derecho-UNLZ que me brindó no sólo conocimientos académicos para ser un buen profesional y crecer en el ámbito jurídico, sino un crecimiento a nivel personal", explicó. Y detalló que es "la primera generación universitaria de mi familia y agradezco a la Universidad Pública por este logro y a mi familia por acompañarme para alcanzarlo".

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El reconocimiento a los servidores públicos lleva el nombre del doctor Oscar Berlingeri, quien fue socio del club rotario y director del Hospital Gandulfo. Cada año, las instituciones convocadas son las encargadas de seleccionar a los trabajadores que consideran merecedores de la distinción. La ceremonia se extendió durante aproximadamente dos horas y estuvo marcada por el aplauso permanente del público y el orgullo de quienes fueron distinguidos por su trayectoria, compromiso y dedicación.